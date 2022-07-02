Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi.

Spor Toto Sğper Lİg ve Spor Toto 1.Lig 2022-2023 sezonu fisktür çekimleri hafta başında yapılacak.Türkiye Futbol Federsayonu (TFF)'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.



TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılacağı fikstür çekimleri, beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.