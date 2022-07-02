Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi.
Spor Toto Sğper Lİg ve Spor Toto 1.Lig 2022-2023 sezonu fisktür çekimleri hafta başında yapılacak.Türkiye Futbol Federsayonu (TFF)'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılacağı fikstür çekimleri, beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.
Son Güncelleme: 02.07.2022 09:17