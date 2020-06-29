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Sporcular pandemi sürecinde antremanlarını aksatmıyor

Seydişehir' de Eğitimlerine devam ettikleri Taekwondo sporunu antrenörleri Yıldırım ARIKAN nezaretinde aralıksız devam ediyorlar.

29 Haziran 2020 Pazartesi 12:32
Sporcular pandemi sürecinde antremanlarını aksatmıyor

Sporcular pandemi sürecinde antremanlarını aksatmıyor



Sporu keyif akarak yaptıklarını belirten Yağmur Akademi Gençlik Spor Kulübü sporcuları hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirerek aralıksız çalışmalarına devam ettiklerini söylüyor.


Antrenör Yıldırım Arıkan, Taekwondo müsabık gruplarının antrenmanlarını haftanın 3 günü kulübün spor salonunda, diğer günlerde de doğada, parklarda açık havada gerçekleştirdiklerini belirtti. Arıkan, sporcunun sürekli motive halinde olmasına dikkat çekerek, "Spor yaparken güçlü kalmalısınız.

Yalnız kas gücü yetmez, ruhsal olarak, psikolojik olarak güçlü olmalı ve güçlü kalmalısınız. Bunun için çalışma ortamlarını sıkıcı bunaltıcı olmaktan kurtarmalısınız. Taekwondo yapı itibari ile çok yönlü antrenmanlara ihtiyaç duyuyor. Sporcularım yasak sürecinde bile evde antrenmanlarına devam etti. Bakanlığın pandemi sürecinde aldığı tedbirleri ve kuralları harfiyen uyguluyarak salon antrenmanlarına başladık. Ek olarak ta açık hava antrenmanlarıza da devam ediyoruz.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VİRÜSLERLERE KARŞI EN ÖNEMLİ TEDBİRLERDEN


Bağışıklık sistemi kuvvetli olan biri, her türlü hastalığa karşı dirençli olacaktır. Bunun içinde düzenli spor yapmak önemli. Tabi spor yaparken profesyonel bir destek almak daha da önemli. Her yaşın, her bünyenin spor potansiyeli ve karşılığı farklıdır. Bizim uygulamalarımız da bu yöndedir." Dedi.

Çocukların katıldığı programların yanı sıra yetişkinler için de seansların olduğunu dile getiren Antrenör Arıkan, birebir dersler ve rekreasyon çalışmalarının da yapıldığını kaydetti.

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Son Güncelleme: 29.06.2020 12:49
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