Stefan Kuntz, "Bu sonuçların başımızı döndürmesine izin vermemeliyiz."

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, Litvanya karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 yenerek grupta 4'te 4 yapan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, "Bu sonuçların başımızı döndürmesine izin vermemeliyiz." dedi.

"Bu sonuçların başımızı döndürmesine izin vermemeliyiz. Bunun dışında alınan skorların yanı sıra ikincil önemli bazı gelişmeler var ki, onları siz de fark ediyorsunuzdur. Örneğin sahada harika bir takım ruhu gördüm karşılaşmalarda. Bazı oyuncuların saha içinde veya saha dışındaki gelişimlerini gördük. Gerek oyuncu olarak performans anlamındaki özellikleri bakımından gerekse kişilik özellikleri bakımından gelişmeler gördük. Oyuncu yapısına baktığımız zaman aday kadroda Türk kulüplerinde forma giyen oyuncularımız var. Yarısı yurt dışındaki kulüplerde forma giyiyor. Onlar da kendi gelişimleri içerisindeler. Ferdi ve Salih'i takımımıza katmıştık, biliyorsunuz ki onlar da kendi mevkilerinde çok önemli roller oynadılar. Taraftarlarımızla ilgili olarak da belli şeylerin, belli parçaların bir araya gelmiş olduğunu görebiliyoruz bu süreçte. Türk Milli Takım taraftarının da takıma yaklaştığı ve bu elde edilen başarılardan dolayı temkinli bir şekilde gurur duyabileceği bir ortam yaratılmış oldu."



Kendilerini iç sahada ve deplasmanda takip eden basın mensuplarına da teşekkür eden Kuntz, "Sizlere iyi tatiller diliyorum. Eylül ayındaki maçlarda görüşmek üzere." dedi.

(TFF)