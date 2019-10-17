THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 3. hafta heyecanı bu akşam başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 3. hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor.Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 3. hafta maçlarıyla devam edecek.Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın ve 18 Ekim Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.İlk iki haftayı galibiyetsiz kapatan Fenerbahçe Beko, yarın sahasında İspanya ekibi Baskonia ile mücadele edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te oynanacak.Bir galibiyeti bulunan Anadolu Efes, cuma günü bir diğer İspanya ekibi Valencia'ya konuk olacak. İki takım, La Fonteta Salonu'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.

3. Haftanın Program1

THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Bu akşam (17 Ekim Perşembe)

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya)

20.00 Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya)

20.45 Fenerbahçe Beko - Baskonia (İspanya)

21.05 Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)

21.30 Bayern Münih (Almanya) - ASVEL (Fransa)

21.30 Panathinaikos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

18 Ekim Cuma:

21.30 Olympiakos (Yunanistan) - Zenit (Rusya)

22.00 Barcelona (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)

22.00 Valencia (İspanya) - Anadolu Efes

(Beinsports)