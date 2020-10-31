Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

TJK, İzmir’deki yarışları erteledi

Türkiye Jokey Kurumu (TJK), resmi sitesinden yaptığı açıklamada bugün İzmir’de koşulması planlanan yarışların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

31 Ekim 2020 Cumartesi 13:42
TJK, İzmir’deki yarışları erteledi

TJK, İzmir’deki yarışları erteledi

   Türkiye Jokey Kurumu (TJK), resmi sitesinden yaptığı açıklamada bugün İzmir’de koşulması planlanan yarışların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

TJK’dan yapılan açıklama şöyle;

“30 Ekim'de İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeni ile maalesef vefat eden ve yaralanan vatandaşlarımız bulunmaktadır. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm halkımıza başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz.

Bu nedenle, bugün İzmir Şirinyer Hipodromu’nda yapılması planlanan yarışlar Yüksek Komiserler Kurulu’nun kararı ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Jokey Kurumu (TJK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu Efes deplasmanda galip geldi IOlympiakos 79- Anadolu Efes 84
Anadolu Efes deplasmanda galip geldi IOlympiakos 79- Anadolu Efes 84
Trabzonspor'da beklenen ayrılık
Trabzonspor'da beklenen ayrılık
Fatih Karagümrük gol oldu yağdı
Fatih Karagümrük gol oldu yağdı
Trabzonspor kaybetmeye devam ediyor I Trabzonspor 3 - Kasımpaşa 4
Trabzonspor kaybetmeye devam ediyor I Trabzonspor 3 - Kasımpaşa 4
Galatasaray’da bir oyuncuda corona virüsü çıktı
Galatasaray’da bir oyuncuda corona virüsü çıktı
FB TV spikeri Dilay Kemer yaşam mücadelesini kaybetti
FB TV spikeri Dilay Kemer yaşam mücadelesini kaybetti
Fenerbahçe Beko galibiyeti hatırladı I Maccabi P. 65-Fenerbahçe Beko 75
Fenerbahçe Beko galibiyeti hatırladı I Maccabi P. 65-Fenerbahçe Beko 75
Sivasspor 1- Maccabi Tel Aviv 2
Sivasspor 1- Maccabi Tel Aviv 2
VakıfBank'ın kızlarından bayram hediyesi
VakıfBank'ın kızlarından bayram hediyesi
Medipol Başakşehir 0- Paris Saint Germain 2
Medipol Başakşehir 0- Paris Saint Germain 2

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim