Tokyo'dan ilk altın Mete Gazoz ile geldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandı.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Turkey’s first ever Olympic medal in #Archery



Mete Gazoz of #TUR takes the men’s individual #gold#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @worldarchery pic.twitter.com/uFsVD7Zm08