Trabzonspor 1 - Beşiktaş 1

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31. Hafta maçında lider Trabzonspor evinde Beşiktaş’la 1-1 berabere kaldıBeşiktaş yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı ilk maçta karşılaşmaya önde başladı.Trabzonspor ise kontrollü oyunu tercih etti.Karşılaşmada 29. dakikasındaki bir pozisyonun ardından penaltı tartışması yaşandı.Beşiktaş’ın kontratağında Rachid Ghezzal pasını ceza sahası içindeki Michy Batshuayi’ye verdi. Topu kontrol eden yıldız futbolcu savunma oyuncusu Tymoteusz Puchacz’dan sıyrılmak istedi ancak, bordo mavili savunmacı kayarak yaptığı kritik müdahale ile topu uzaklaştırmayı başardı.

Pozisyonun ardından Beşiktaşlı Batshuayi kendisini acı içinde yere bırakırken, pozisyonun VAR’da incelenmesini bekleyen orta hakem Zorbay Küçük penaltı olmadığına karar verdi. VAR hakemi Erkan Engin, Trabzonspor savunmacısı Puchacz’ın müdahalesinin nizami olduğunu söyledi.36. dakikada Beşiktaş’ta Can Bozdogan sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsuz sona erdi.

İkinci Yarı

Trabzonspor karşılaşmanın ikinci yarısına Anthony Nwakaeme yerine Andreas Cornelius’u oyuna alarak başladı.53. dakikada Beşiktaş’ta Francisco Montero sarı kart gördü.56. dakikada Trabzonspor, Andreas Cornelius’un aşırtma golüyle 1-0 öne geçti.

Beşiktaş penaltı kazandı

67. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı.Rachid Ghezzal Trabzonspor ceza sahası içersinde yerde kaldı.Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.69. dakikada Beşiktaş’ta penaltıyı Michy Batshuayi kullandı.Kullanılan penaltı atışında top direkten döndü.

70. Dakikada her iki takımda oyuncu değişikliklerine gittiler.Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür yerini Berat Özdemir’e bırakırken, Beşiktaş’ta Alex Teixeira ve Michy Batshuayi oyundan çıkarken yerine Cyle Larin ve Kenan Karaman oyuna girdiler.71. dakikada Beşiktaş Valentine Rossie ile skoru 1-1 yaptı.75. dakikada Beşiktaş’ta Kenan Karaman sarı kart gördü.78. dakikada Trabzonspor’da Jorge Djaniny sarı kart gördü ve kart cezalısı durumuna düştü.

İki sarı bir kırmızı kart

80. dakikada Trabzonspor’da Manolis Siopis, Cyle Larin’e arkadan yaptığı hareket sonrası saha karıştı.Manolis Siopisve Anastasios Bakasetas sarı kart görürken, Beşiktaş’ta Cyle Larin kırmızı kart gördü.85. dakikada Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas yerini Marek Hamsik’e bıraktı.87. dakikada Trabzonspor'da iki oyuncu birden değişti.Jorge Djaniny ve Edin Visca oyundan çıkarken, Yusuf Erdoğa ve Jean Kouassi oyuna girdiler.90. dakikada Beşiktaş'ta iki oyuncu değişikliğine gitti. Rachid Ghezzal ve Rıdvan Yılmaz oyundan çıkarken, Atiba Hutchinson ve Umut Meraş oyuna girdiler.90+1. dakikada Beşiktaş'ta yeni oyuna giren Atiba Hutchinson sarı kart gördü.90+3. dakikada Trabzonspor'da Dorukhan'ın kafa şutu direktörn dışarı çıktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 71 yaparak liderliğini sürdürürken, Beşiktaş 47 puanla 7. sıraya yerleşti.

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny

Beşiktaş: Ersin, Montero, Welinton, Vida, Rosier, Can, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Alex, Batshuayi.

Süper Lig 31. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 31. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 32. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF