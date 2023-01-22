Trabzonspor farklı kazandı...Trabzonspor 4- İstanbulspor 0

Spor Toto Süper Lig 20. Hafta maçında Trabzonspor evinde İstanbulspor’u 4-0 yendi.Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı, Arda Kardeşler, Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 33. Dakikasında Trabzonspor Yusuf Yazıcı ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. Dakikada Trabzonspor, Marc Bartra ile 2-0 öne geçti.51. dakikada Trabzonspor Anastasios Bakasetas ile skoru 3-0 yaptı.53. Dakikada Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı sarı kart gördü.56. dakikada İstanbulspor’da Muammer Sarıkaya ve Jetmir Topalli oyundan çıktılar.Yerine Emir Kaan Gültekin ve Jason Lokilo oyuna girdiler.

60. Dakikada Trabzonspor’da Anatasios Bakasetas oyundan çıktı.Yerine Trezeguet oyuna girdi.61. dakikada Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı oyundan çıktı.Yerine Marek Hamsik oyuna girdi.64. Dakikada Trabzonspor Marek Hamsik ile skoru 4-0 yaptı.70. dakikada Trabzonspor’da Maxi Gomez ve Manolis Siopis oyundan çıktılar.Yerine umut Bozok ve Doğucan Haspolat oyuna girdiler.

72. Dakikada İstanbulspor’da Emeka Friday Eze oyundan çıktı.Yerine Sindri Guri oyuna girdi.76. dakikada Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür oyundan çıktı.Yerine Enis Bardhi oyuna girdi.81.dakikada İstanbulspor’da Valon Ethemi oyundan çıktı.Yerine vefa Temel oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde İstanbulspor'u 4-0 yendi.

Süper Lig 21. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF