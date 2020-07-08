Trabzonspor fırsatı tepti, Trabzonspor 2 - Antalyaspor 2

Trabzonspor şampiyonluk yarışında büyük fırsatı tepti.Kendi evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor Lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.Karşılaşma hızlı ve gollü başladı.Antalyaspor, 8. dakikada Ufuk'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor, 15. dakikada Sosa'nın penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Trabzonspor, Sosa'nın 43. dakikada bir kez daha penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. İlk yarı 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi.Antalyaspor, 66. dakikada Yekta ile skoru 2-2 yaptı.Trabzonspor'un tekrar öne geçmek çabaları netice vermeyince karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.Bu sonuçla Trabzonspor puanını 62 yaparken, Antalyaspor 38 puan oldu.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Guillerme, Nwakaeme, Doğan, Manoel, Bilal, Koray, Serkan

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Eren, Veysel, Kudryashov, Doğukan, Ufuk, Nazım, Mukairu, Amilton, Blanco

YEDEKLER: Ferhat, Yakup Mert, Salih, Chico, Yekta

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna