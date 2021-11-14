Türkiye 6- Cebelitarık 0

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında A Milli Futbol Takımımız,Cebelitarık’ı 6-0 yendi.Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan ve averaj için hayati öneme sahip maçta 3 puana 6 golle uzandık. 20. dakikada A Milli Futbol Takımımız Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti..22. dakikada Cebelitarık'ta Jayce Olivero, Zeki Çelik'e arkadan yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü. Cebelitarık karşılaşmada 10 kişi kaldı.38. dakikada Hakan, Halil ve Burak tek paslarla rakip savunmanın dengesini bozdu, Halil skoru 2-0 yaptı.41. dakikada Halil farkı 3'e çıkardı: 3-0..45+3. dakikada Caner Erkin frikikte topu üst direğe nişanladı.Karşılaşmanın ilk yarısı A Milli Takımızın 3-0 galibiyeti ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da A Milli Futbol Takımızın üstünlüğü ile başladı.64. dakikada Rıdvan'ın ortasına, arka direkte Merih ayak içiyle dokundu ve skor 4-0 oldu.81. dakikada Serdar maçta skoru 5-0 yaptı.84. dakikada Mert Müldür kornerden gelen topa iyi yükseldi ve farkı 6'ya çıkardı.90' +2 dakika uzatma eklendi.90+1' Serdar Dursun'un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Karşılaşmadan A Milli Futbol Takımımız 6-0 gibi farklı bir sonuçla ayrıldı.

Gruptaki bir önceki maçında, deplasmanda Letonya’yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz’ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, son iki maç öncesinde Dünya Kupası’na katılma iddiasını sürdürmüştü.Maç öncesi 15 puanda 3. sırada yer alan takımımız 17 puanlı Norveç’in 5 averaj gerisinde yer alıyordu. Norveç aynı saatte başlayan maçta sahasında Letonya ile 0-0 berabere kaldı. Stefan Kuntz yönetiminde 3. maçına çıkan Türkiye, Cebelitarık karşısında aldığı 6 gollü zaferle puanları eşitledi ve Norveç’i averajla geride bırakarak 2. sıraya yükseldi.Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası’na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek. Rakiplerinin puan kaybını bekleyen Türkiye, gruptaki son maçını 16 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak. Norveç ise deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.