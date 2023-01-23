Ümraniyespor 1 - Fenerbahçe 2

Spor Toto Süper Lig 20. Hafta kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor’u 2-1 yendi.Ümraniye şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Abdulkadir Bitigen, Ceyhun Sesigüzel ve Murat Tuğberk Turbay hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 12.. dakikasında Fenerbahçe’de Lincoln sarı kart gördü.44. dakikada Ümraniyespor’da Allyson sakatlanarak oyundan çıktı.Yerine Durul Avounou oyuna girdi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe’de Miguel Crespo oyundan çıktı.Yerine Emre Mor oyuna girdi.68. dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Lincoln oyundan çıktılar.Yerine Ezgin Alioski ve Miha Zajc oyuna girdiler.

70. Dakikada Ümraniyespor’da Adel Bettaleb ve Onur Ayık oyundan çıktılar.Yerine Graldo ve Jesse Sekidika oyuna girdiler.73. dakikada Fenerbahçe Michy Batshuayi ile 1-0 öne geçti.78. dakikada Ümraniyespor, Umut Nayır ile skoru 1-1 yaptı.

81. Dakikada Ümraniyespor’da Oğuz Gürbulak sarı kart gördü.82. dakikada Fenerbahçe’de Diego Rossi oyundan çıktı.Yerine Serdar Dursun oyuna girdi.85. dakikada Ümraniyespor’da Kartal Yılmaz ve Oğuz Gürbulak oyundan çıktılar.Yerine Serkan Göksu ve Antonio Mrscis oyuna girdiler.

88. Dakikada Fenerbahçe’de Michy Batsuhuayi sarı kart gördü.89. dakikada Fenerbahçe Tomislav Glumac’ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.90. dakikada Ümraniyespor’da orkun Özdemir sarı kart gördü.90+4. Dakikada Fenerbahçe’de Emre Mor sarı kart gördü.90+5. Dakikada Fenerbahçe’de Emre Mor yerini İsmail Yüksek’e bıraktı.909. dakikada Ümraniyespor’da Onur Atasayar kırmızı kartla oyun dışında kaldı.90+15. Dakikada Fenerbahçe’de Miha Zajc sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor’u 2-1 yendi.

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