VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’na galibiyetle başladı

B Grubu’nda mücadele eden sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. VakıfBank’ta Isabelle Haak 15 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken; Chiaka Ogbogu 12, Zehra Güneş ise 11 sayı kaydetti.

3 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu ile dünyada bu kupayı en çok kazanan takım unvanının sahibi VakıfBank, 2021 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ilk maçında Altay’ı 3-0 mağlup etti.

Ankara’nın ev sahipliğinde, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada B Grubu’nda mücadele eden sarı-siyahlılar karşılaşmaya hızlı başladı ve ilk seti 25-13 kazanmayı başardı. İkinci sette de hız kesmeyen VakıfBank, 25-10’luk skorla durumu 2-0’a getirdi. 3. seti ise 25-17 hanesine yazdıran VakıfBank karşılaşmayı 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 15 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken; Chiaka Ogbogu 12, Zehra Güneş ise 11 sayı kaydetti.

Giovanni Guidetti: “Ankara seyircisine müteşekkiriz”

Maçın ardından yaptığı açıklamada takımının performansından memnun olduğunu dile getiren VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “İyi ve güçlü bir oyun ortaya koyduk. Odaklanmış ve zamanlamaları iyi bir performans sergiledik. Turnuva bu maçtan sonra daha da zorlaşacak. Bugün bazı oyuncularımızı dinlendirebildiğimiz için mutluyuz. Ankara seyircisine de çok müteşekkiriz. Buraya her geldiğimizde bize harika bir destek veriyorlar. Bugün de büyülü bir atmosfer vardı” dedi.

Meryem Boz: “İlk maçımızı kazandığımız için mutluyuz”

Karşılaşmanın ardından zaferi değerlendiren Meryem Boz, “Seyircimizin önünde oynadığımız için şanslıyız. Dünyanın en iyi 6 takımı burada mücadele ediyor. İlk maçımızı kazandığımız için hem avantaj elde ettik hem de çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Chiaka Ogbogu: “Baştan sona iyi bir maç oynadık”

VakıfBank’ın ABD’li yıldızı Chiaka Ogbogu ise, “Baştan sona iyi bir maç oynadık. Biliyoruz ki her gün işimiz daha da zorlaşacak ancak gün gün düşünüyoruz. Bugünü tamamladık ve şimdi Minas maçına odaklanacağız. Umarım yarın da elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

VakıfBank sıradaki maçında yarın (17 Aralık Cuma), 18.30’da grup liderliği için Minas Tenis Clube ile karşılaşacak. 2021 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çapraz olarak birbiriyle eşleşecek. 18 Aralık’taki yarı final mücadelelerin ardından şampiyon 19 Aralık’taki final maçıyla belli olacak.

VAKIFBANK 3 – ALTAY 0

SALON: Ankara Spor Salonu

HAKEMLER: Kovar Vlastimil, Burkiewicz Pawel

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Tuğba Şenoğlu 2, Kübra Akman 1, Chiaka Ogbogu 12, Gabi 7, Isabelle Haak 15, Meryem Boz 4, Michelle Bartsch-Hackley 6, Derya Cebecioğlu 4, Zehra Güneş 11

ALTAY: Sana Anarkulova 8, Polina Ufimtseva 3, Irina Kenzhebaeva 1, Kristina Belova 2, Nadiia Kodola 7, Pena De la Cruz 4, Kristina Anikonova 2

SETLER: 25-13, 25-10, 25-17

SET SÜRELERİ: 59 dakika (19’, 18’, 22)