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VakıfBank, Pazova’yı 3-1 ile geçti

06 Aralık 2023 Çarşamba 22:20
VakıfBank, Pazova’yı 3-1 ile geçti






VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde Pazova’yı 3-1 ile geçti

 

Son 2 yılın CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, 2023-2024 sezonu A Grubu 4. maçında Jedinstvo Stara Pazova’yı ağırladı. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı 3-1 kazanarak grupta 3. galibiyetine ulaştı.VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk setini kazanan 25-22 ile VakıfBank oldu. İkinci seti 25-21 konuk ekip alırken; üçüncü seti 25-19 hanesine yazdıran sarı-siyahlılar yeniden öne geçti. VakıfBank, son seti de 25-17 aldı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.

VakıfBank’ta karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Gabi 23 sayıyla günün en skorer ismi oldu. Jordan Thompson 17 sayı kaydederken; Ali Frantti ise 16 sayıyla çift hanelere ulaştı.

Giovanni Guidetti: “Takım iyi mücadele etti”

Karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendiren Giovanni Guidetti, “Bu maçın ardından Çin’e seyahat edeceğiz. Bu maçın hazırlıklarını da buna göre yaptık. Set vermememiz lazımdı ancak yine de olumlu şeyler de gördüm. Takım iyi mücadele etti. Şimdi aklımızda Çin’deki Kulüpler Dünya Şampiyonası var” dedi.

Gabi: “Önemli bir galibiyetti”

VakıfBank Kaptanı Gabi ise, “Önemli bir galibiyetti. Bugün rakibimiz çok iyi oynadı. Bizim için Kulüpler Dünya Şampiyonası öncesinde iyi bir hazırlık oldu. Hala geliştirecek çok şeyimiz olduğunu biliyoruz. Şimdi Kulüpler Dünya Şampiyonası kupasını evimize getirmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.

VakıfBank bu mücadelenin ardından, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası için Çin’e seyahat edecek. Sarı-siyahlılar, 5. dünya şampiyonluğu için ilk maçına 13 Aralık Çarşamba günü Sport Center Women's Club karşısında çıkacak. 

VAKIFBANK - JEDINSTVO STARA PAZOVA: 3-1

HAKEMLER: Christophe Lecourt, Tudor Pop

VAKIFBANK: Bianka Busa 2, Chiaka Ogbogu 6, Cansu Özbay 1, Gabi 23, Bahar Akbay 2, Jordan Thompson 17, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Aleksia Karutasu 5, Ali Frantti 16,

JEDINSTVO STARA PAZOVA: Maria Miljevic 2, Una Vajagic 10, Minja Osmajic 5, Bianca Tika 15, Iva Sucurovic 7, Milica Medved (L), Tijana Cvetcovic 1, Tamara Miljevic 15, Mina Dragovic 2

SETLER: 25-22, 21-25, 25-19, 25-17

SET SÜRELERİ: 25’, 27’, 25’, 24’

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VakıfbankCEV Şampiyonlar LigiPazova
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