VakıfBank, Rzeszow deplasmanında 3-0 dönüyor

VakıfBank, Rzeszow deplasmanında 3-0 kazanarak rövanş öncesinde avantajı aldı

VakıfBank üst üste üçüncü şampiyonluk için mücadele ettiği CEV Şampiyonlar Ligi’nin play-off turu ilk maçında PGE Rysice Rzeszow’u mağlup etti. Sarı-siyahlılar, Polonya’daki karşılaşmada rakibini 3-0 ile geçerek rövanş öncesinde avantaj yakaladı. Play-off turunda ikinci maç, 8 Şubat Perşembe günü saat 19.30’da VakıfBank Spor Sarayı’nda yapılacak. Grup aşamasında sırasıyla Jedinstvo Stara Pazova ve Volley Mulhouse deplasmanlarından set vermeden galip ayrılan VakıfBank, Vero Volley Milano’yu da 3-2 ile geçerken, PGE Rysice Rzeszow galibiyetiyle beraber bu sezon Avrupa’daki dördüncü dış saha maçını da kazanmış oldu.

İlk setin son bölümünde hem savunmada hem de hücumda etkili bir oyun ortaya koyan VakıfBank Spor Kulübü, 22 dakika süren seti 25-20 kazandı. Gabi Guimaraes bu sette 6 sayı ile öne çıkarken, Jordan Thompson ve Chiaka Ogbogu 5’er sayı üretti. Ali Frantti’nin 7 sayı bulduğu ikinci sette rakibine büyük üstünlük kuran sarı-siyahlılar, seti 25-12 ile hanesine yazdırarak durumu 2-0’a getirdi. Chiaka Ogbogu ilk iki sette toplam 6 blokla file önünde adeta duvar ördü. VakıfBank üç kez set sayısı çevirdiği üçüncü ve son seti 28-26 ile kazanarak maçı 3-0 noktaladı.

Ali Frantti 18 sayıyla maçın en skoreri olurken, Gabi Guimaraes de karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.

GIOVANNI GUIDETTI: “BU SAHADA KAZANMAK HER ZAMAN ZORDUR”

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, maçın ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Takımın bugünkü performansından dolayı çok mutluyum. Rzeszow'a çok saygı duyuyoruz. Rakibimiz çok iyi bir takım. Bu sahada kazanmak her zaman zordur. Takımın bugünkü performansından memnunum çünkü Rzeszow'a karşı 3-0 kazanmamız, çok iyi oynadığımız anlamına geliyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü Rzeszow daha önce olduğu gibi harika bir maç oynamak için İstanbul'a gelecek.”

CHIAKA OGBOGU: “SAVUNMADA İYİ İŞ ÇIKARDIK”

Chiaka Ogbogu karşılaşmaya dair şöyle konuştu: “Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Bugün savunmada çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Maça hazır olduğumuzu biliyorduk. Bu maçtan 3-0'lık skorla ayrılmak bizim için çok önemli. Çeyrek final için avantajlıyız. Şimdi diğer maça odaklanacağız.”

Sarı-siyahlılar, bir sonraki maçında Vodafone Sultanlar Ligi’nde 4 Şubat Pazar günü saat 15.30’da Sarıyer Bld. ile VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.

PGE RYSICE RZESZOW – VAKIFBANK: 0-3

SALON: RCWS Podpromie Rzeszow

HAKEMLER: Koen Luts, Stefano Cesare

PGE RYSICE RZESZOW: Weronika Centka 3, Katarzyna Wenerska 1, Anna Kalandadze 5, Magdalena Jurczyk 3, Gabriela Orvosova 12, Amanda Coneo 20, Anna Obiala 1, Aleksand Szczyglowska (L), Magda Kubas (L)

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi Guimaraes 18, Ali Frantti 18, Zehra Güneş 5, Jordan Thompson 13, Chiaka Ogbogu 10, Ayça Aykaç (L)

SETLER: 20-25, 12-25, 26-28

SET SÜRELERİ: 22’, 22’, 32’