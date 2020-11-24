VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. Ayak ilk maçında Polonya ekibi LKS Commercecon Lodz'u 23-25, 17-25 ve 22-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, ikinci maçında yarın TSİ 21:30'da Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse VB'yle karşı karşıya gelecek.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde dört kez namağlup şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. Ayak ilk maçında Polonya ekibi LKS Commercecon Lodz'u 23-25, 17-25 ve 22-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Kolodruma Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın başında 6-2 geriye düşen sarı-siyahlılar, hücum performansıyla skorda 11-10 öne geçmesine rağmen setin devamında skorda 23-17 geri düştü. Başantrenör Giovanni Guidetti'nin aldığı molanın ardından iyi servis atan ve blok sayılarıyla farkı eriten VakıfBank, ilk seti 25-23 almayı başardı.

Maçın en değerli oyuncusu Michelle seçildi

İlk setin sonundaki etkili performansını ikinci sete de taşıyan sarı-siyahlılar, baştan sona üstün götürdüğü bu seti de 25-17 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. LKS Commercecon Lodz'un üçüncü sette maça dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, çekişmeli geçen seti 25-22 karşılaşmayı da 3-0 kazanarak, C Grubu'na galibiyetle başladı. Mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) sarı-siyahlılar'ın ABD'li smaçörü Michelle Bartsch-Hackley seçildi. VakıfBank, ikinci maçında yarın TSİ 21:30'da Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse VB'yle karşı karşıya gelecek.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

LODZ-VAKIFBANK: 0-3

SALON: Kolodruma Spor Salonu

HAKEMLER: Roy Goren (İsrail), Andrea Puecher (İtalya)

LODZ: Lazovic 7, Alagierska 5, Zaroslinska 8, Wojcik 8, Ninkovic 8, Bongaerts 2, Strasz (L), Saad (L), Pasznik 2, Kalandadze 8

VAKIFBANK: Maja 4, Gabi 9, Milena 7, Haak 13, Michelle 14, Kübra 8, Ayça (L), Gözde 3, Cansu, Tuğba

SETLER: 23-25, 17-25, 22-25

SÜRE: 77 dakika (30', 22', 25')