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VakıfBank'tan 2020'de 47 maçta 45 galibiyet

Sarı-siyahlılar, 2020 yılında da voleybolda zirvenin tek sahibi oldu

28 Aralık 2020 Pazartesi 12:58
VakıfBank'tan 2020'de 47 maçta 45 galibiyet

 

VakıfBank'tan 2020'de 47 maçta 45 galibiyet

 

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 yılında oynadığı 47 maçın 45'ini kazanırken, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekiz toplamda da 11'inci kez yarı finale yükseldi. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından tescil edilen 2019-2020 Sultanlar Ligi'ni 63 puanla 'Lider' bitiren sarı-siyahlılar, 2020-2021 Sultanlar Ligi'nde de 24 hafta sonunda 69 puanla 'Zirvede' yer alıyor.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 yılında da voleybolda zirvenin tek sahibi oldu. 2020 yılında 47 karşılaşmaya çıkan sarı-siyahlılar, bu maçların 45'inden galibiyetle ayrıldı. 45 galibiyetin 36'sını 3-0'lık skorla kazanan VakıfBank, sekiz maçı 3-1, bir maçı da 3-2 kazanmayı başardı. Pandemi nedeniyle TVF tarafından tescil edilen 2019-2020 Sultanlar Ligi'ni 63 puanla 'Lider' bitiren sarı-siyahlılar, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde 24 hafta sonunda 69 puanla zirvede yer alıyor.

CEV Şampiyonlar Ligi'de sekizde sekiz

47 maçın 35'ine Sultanlar Ligi'nde çıkan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 34 galibiyet elde etti. Dört kez kazandığı CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise 2020 yılında oynadığı sekiz maçı da kazanan sarı-siyahlılar, koronavirüs pandemisi nedeniyle yarı final etabında iptal edilen 2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekiz toplamda da 11'inci kez yarı finale yükselmeyi başardı. 2020-2021 Axa Sigorta Kupa Voley'de ise üç maç oynayan VakıfBank, tüm karşılaşmaları kazandı.

Lider VakıfBank'tan 22'nci galibiyet
Lider VakıfBank'tan 22'nci galibiyet
Lider VakıfBank'tan bir galibiyet daha
Lider VakıfBank'tan bir galibiyet daha
Lider VakıfBank erteleme maçında galip
Lider VakıfBank erteleme maçında galip
Lider VakıfBank'tan Galatasaray'a set yok
Lider VakıfBank'tan Galatasaray'a set yok
VakıfBank, Bulgaristan'dan üçte üçle dönüyor
VakıfBank, Bulgaristan'dan üçte üçle dönüyor
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor
Lider VakıfBank'tan bir galibiyet daha
Lider VakıfBank'tan bir galibiyet daha
Son Güncelleme: 29.12.2020 14:44
Anahtar Kelimeler:
VakıfVakıfbank
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