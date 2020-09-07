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Vedat Muriqi Lazio'da

Uzun süredir İtalya'ya transferi konuşulan Vedat Mueiqi Lazio'ya transfer oldu. 

07 Eylül 2020 Pazartesi 18:50
Vedat Muriqi Lazio'da

Vedat Muriqi Lazio'da

   Uzun süredir İtalya'ya transferi konuşulan Vedat Mueiqi Lazio'ya transfer oldu. Fenerbahçe, 26 yaşındaki golcü için bonuslar dahil 20 milyon 350 bin euro bonservis geliri ve sonraki satıştan yüzde 5 pay alacak. 

   Fenerbahçe’de sergilediği performansla kısa sürede Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriqi’nin, İtalya devi Lazio’ya transferi tamamlandı. Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun aldığı bilgilere göre; Lazio, Muriqi transferi için Fenerbahçe’ye toplamda 20 milyon 350 bin euro ödeyecek.

   Bonservis bedeli için 17,5 milyon euro+ bonuslar şeklinde, toplamda 20 milyon 350 bin euro ödenecek. Yapılan anlaşmanın bonuslarında ise, Lazio’nun 5 yıl içerisinde Şampiyonlar Ligi’ne katılması halinde 1 milyon euro, grup aşamasına kalması halinde 1 milyon euro ücret yer alıyor.

   Sarı lacivertliler, Muriqi’nin bir sonraki satışından elde edilecek gelirden yüzde 5 pay alacak. Öte yandan Vedat Muriqi’nin Avrupa’da bir kulübe transferi halinde yetiştirme bedeli olarak ödenmesi gereken 850 bin euro tutarındaki ücreti de Lazio karşılayacak.

   Geçen sezon başında Çaykur Rizespor’dan 3,5 milyon euro bonservisle transfer edilen Muriqi için, Karadeniz ekibi de bonservis gelirinden yüzde 15 pay alacak. Bu tutar ise Fenerbahçe tarafından ödenecek.

    Uzun süredir transferin sonuçlanmasını bekleyen Muriqi’nin Çarşamba günü İtalya’ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe formasıyla oynadığı 36 maçta 17 gol atan Muriqi, Süper Lig kariyerinde çıktığı 11 maçta 37 gol-14 asistlik performans üretti.

Kosova Milli Takımı’nın forveti olan pivot santrfor, 23 maçta 8 kez gol atma başarısı gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Vedat MuriqiLazio
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