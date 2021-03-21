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Y.Denizlispor 0- M.Başakşehir 0

Süper Lig'in 31. hafta Yukatel Denizlispor evinde Başakşehir'le golsüz berabere kaldı.

21 Mart 2021 Pazar 18:00
Y.Denizlispor 0- M.Başakşehir 0

Y.Denizlispor 0- M.Başakşehir 0

   Süper Lig'in 31. hafta Yukatel Denizlispor evinde Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kaldı.Liğin son sıralarından kurtulmak isteyen iki takımın maçında gol sesi çıkmadı.Karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı.Bu sonuçla Yukatel Denizlispor 25, Medipol Başakşehir ise 30 puana yükseldi

Yukatel Denizlispor: Cenk, Muhammet, Oğuz, Leismann, Sakıb, Murawski, Diskerud, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali, Ponk, Epureanu, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Giuliano, Deniz, Demba Ba

Anahtar Kelimeler:
Yukatel DenizlisporMedipol Başakşehir
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