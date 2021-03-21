Y.Denizlispor 0- M.Başakşehir 0
Süper Lig'in 31. hafta Yukatel Denizlispor evinde Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kaldı.Liğin son sıralarından kurtulmak isteyen iki takımın maçında gol sesi çıkmadı.Karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı.Bu sonuçla Yukatel Denizlispor 25, Medipol Başakşehir ise 30 puana yükseldi
Yukatel Denizlispor: Cenk, Muhammet, Oğuz, Leismann, Sakıb, Murawski, Diskerud, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali, Ponk, Epureanu, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Giuliano, Deniz, Demba Ba