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Yeni Malatyaspor 1- M.Başakşehir 1

Yeni Malatyaspor 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 1-1 berabere ayrıldı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 18:53
Yeni Malatyaspor 1- M.Başakşehir 1

Yeni Malatyaspor 1- M.Başakşehir 1

   Yeni Malatyaspor 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 1-1 berabere ayrıldı.İlk yarının uzatma dakikalarında Giuliano ile öne geçen Medipol Başakşehir, 50. dakikada Ponck’un kendi kalesine attığı golle rakibine yakalandı. Uzatma dakikalarında iki takım da net fırsatlar yakalamasına rağmen, eşitliği bozacak gol gelmedi.

   Zirve yarışından kopmak istemeyen Başakşehir ile üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Yeni Malatyaspor’un mücadelesinde galip çıkmadı. Böylece üç maçtır galibiyet alamayan Başakşehir, maç fazlası olmasına rağmen liderin 8 puan gerisine düştü. Yeni Malatyaspor ise orta sıralarda kaldı.

   Karşılaşmaya dört forvetle (Tetteh, Umut, Adem, Kubilay) çıkan Hamza Hamzaoğlu ile çift forvet (Gulbrandsen, Demba Ba) sisteminden vazgeçmeyen Okan Buruk’un taktik savaşında galip çıkmadı. İki takımın da orta sahayı çabuk geçtiği oyun anlayışı, maçta zaman zaman tempoyu  yükseltse de, pas hataları ve fauller 90 dakikanın daha zevkli geçmesini engelledi.

   Uzatma dakikaları ise maç boyunca ortaya konamayan müthiş bir tempo yaşanmasına neden oldu. Karşılıklı ataklar ve hızlı oyun, izleyenlere yedi dakika büyük keyif verdi.

    Bir önceki hafta Beşiktaş’a deplasmanda yenilen, geçtiğimiz hafta ise sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Denizlispor ile 3-3 berabere kalan Başakşehir’in galibiyet hasreti, Malatya deplasmanında da dinmedi. İki takımın da net fırsat yakalamakta sıkıntı çektiği karşılaşmanın son dakikaları ise, inanılmaz bir heyecana sahne oldu.

   Galibiyet golü için tüm riskleri alan Başakşehir ve Yeni Malatyaspor, yedi dakika uzatma oynanan karşılaşmanın bu bölümünde mutlak gol pozisyonları buldu. Ancak iki kaleci, galibiyet golünün atılmasına engel oldu. Yeni Malatyaspor’un uzatmada Semih Kaya ile yakaladışı pozisyonda ise top direkten geri geldi.

   Maç boyunca bulamadıkları pozisyonları, yedi dakikalık uzatma bölümünde yakalayan Yeni Malatyaspor ve Başakşehir, fırsatları değerlendiremeyince mücadele 1-1 sona erdi.

   Bu sonuçla Medipol Başakşehir’in puanı 15, Yeni Malatyaspor’un puanı ise 13 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporM.Başakşehir
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