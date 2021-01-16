Yoğun kar altında oynanan maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig’in 19. haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

DG Sivasspor maça beyaz formayla başlayıp, 90 dakikayı da aynı formayla tamamlaması televizyondan mücadeleyi izleyenlere zorluk çıkardı. Beyaz zemin üzerinde oynanan karşılaşmada Sivassporlu oyuncular zaman zaman TV’den seçilemedi.

Karşılaşmada Medipol Başakşehir’in tek golünü 38. dakikada duran toptan Aleksic kaydederken,Demir Grup Sivasspor’un golü de 42. dakikada Gradel’in asistinde Hakan Arslan’dan geldi.

Bu sonucun ardından iki takım da haftayı 23’er puanla tamamladı.

Ligin 20. haftasında Medipol Başakşehir, Salı günü Kayserispor ile deplasmanda;Demir Grup Sivasspor ise Perşembe günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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