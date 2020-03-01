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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını yönetecek hakemler açıklandı.

01 Mart 2020 Pazar 18:05
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının hakemleri belli oldu

   Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ile Serkan Çimen üstlenecek. VAR hakemi olarak Fırat Aydınus AVAR hakemi olarak ise Bahattin Duran görev yapacak.

Yarı finalin diğer ayağında oynanacak Antalyaspor-Alanyaspor maçını ise Alper Ulusoy yönetecek.

İşte MHK tarafından belirlenen hakem kadroları:

3 Mart 2020 Salı, 20.30

Trabzonspor – Fenerbahçe

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Yardımcıları: Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

VAR: Fırat Aydınus

AVAR: Bahattin Duran

4 Mart Çarşamba, 20.30

Antalyaspor – Alanyaspor

Hakem: Alper Ulusoy

Yardımcıları: Cevdet Kömürcüoğlu

VAR: Ali Palabıyık

AVAR: Serkan Olguncan

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıTrabzonsporFenerbahçeAntalyasporAlanyaspor
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