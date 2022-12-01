Fas son 16’da….Fas 2 - Kanada 1

2022 Dünya Kupası F Grup maçında Fas, Kanada’yı 2-1 yenerek grup lideri olarak, 7 puanla son 16’a kaldı.Karşılaşmanın 4. Dakikasında Fas, Hakim Ziyech ile 1-0 öne geçti.7. dakikada Kanada’da Junior Hoilett sarı kart gördü.23. dakikada Fas, Youssef En Nesyri ile skoru 2-0 yaptı.37. dakikada Kanada’da Jonathan Osorio sarı kart gördü.40. dakikada Kanada, Naif Aguerd’in kendi kalesine attığı golle skoru 2-1 yaptı.45. dakikada Kanada’da Sam Adekugbe sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fas’ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. Dakikada Kanada’da Mark-AnthonynKaye, Cyle Latin ve Sam Adekugbe oyundan çıktılar.Yerine Atiba Hutchinson, Jonathan David ve Ismael Kore oyuna girdiler.65. dakikada Fas’da Sofiane Boufal ve Abdelhamid Sabin oyundan çıktılar.Yerine Zakaria Aboukhlal ve Selim Amallah oyuna girdiler.

66. Dakikada Kanada’da Jonahan Osorio yerini Riche Larye’ye bıraktı.76. dakikada Kanada’da Junior Hoilett yerini David Wotherspoon’a bıraktı.77. dakikada Fas’ta Hakim Zyech ve Azzedine Ounahi oyundan çıktılar.Yerine Abderazak Hamdallah ve Jawad El Yamig oyuna girdiler.84. dakikada Kanada'da Steven Vitoria sarı kart gördü.85. dakikada Fas'ta Achraf Hakimi yerini Yahya Jabrane'ye bıraktı.Karşılaşmadan Fas 2-1 galip ayrılarak grup lideri olarak son16'ya kaldı.

Kanada:Milan Borjan, Alistair Johnston, Sam Adekugbe, Kamal Miller, Steven Vitoria, Alphonso Davies, Mark-Anthony Kaye, Jonathan Osorio, Junior Hoilett, Tajon Buchanan, Cyle Larin

Fas:Bono, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Naif Aguerd, Romain Saiss, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi, Abdelhamid Sabiri, Sofiane Boufal, Youssef En Nesyri