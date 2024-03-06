Dijital Dünyanın “Girişimci-Güçlü- Lider Kadınları” Buluştu

Dijital Dünya Kadınları ‘2024 Etkinliği “Girişimci-Güçlü- Lider” ana temasıyla Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Ankara Tekmer UP‘da gerçekleşti. 2019 yılından bu yana 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Haftasında kadın girişimciliğini destekleyecek nitelikte zengin içeriğe sahip ve seçkin konuşmacıların yer aldığı “Dijital Dünya Kadınları’2024” etkinliğinde teknoloji, girişimcilik ve yatırım alanında öncü kadınlar bir araya geldi.

Kadın girişimciliğinin önündeki engellerin kaldırılması, kadınların iş dünyasındaki liderliğinin güçlendirilmesi ve girişimci ruhlarının desteklenmesi amaçlanan etkinliğin açılış konuşmalarını Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk yaptı.

“5G Teknolojisi İle Yeni Bir Dünya Kuruluyor”

“5G teknolojisi ile yeni bir dünya kuruluyor. Kız çocuklarımız eğitime başladıklarından itibaren teknolojiye yönlendirilmeleri lazım. Kadınlar hızlı geliyor ve erkeklerle dijitalde eşit kalmayacak daha ileride olacaklar” diyen TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe; şu ifadeleri kullandı:

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü 1977 yılında Birleşmiş Milletlerin kabulü ile tüm dünyada kutlanmasına rağmen kadınların 1800’lü yıllarda başlattığı hak mücadelesine dayanıyor. 1800’lü yıllar kadın haklarının dünyada mücadele başlama tarihi olması ile birlikte tarihin ilk bilgisayar programcısı olan Augusta Ada King’in de doğum asrı… Evet değerli katılımcılar tarihin ilk bilişimcisi, bilgisayar programcısı bir kadın… Ne yazık ki biz 200 yüzyıl sonra kadınların bilişimde daha fazla nasıl yer alması gerektiğini ve iş hayatında görünmez engellerin kaldırılarak bilişimde kadın istihdamının arttırılmasını konuşuyoruz…

TBD 52 yıldır pozitif anlamda bilişimde kadın mücadelesinde öncü olduğunu, TBD bünyesinde cinsiyet ayrımcılığının yaşanmadığını, Türkiye’de bilişim ekosistemini güçlendirmek için kadın-erkek ayrımı gözetmeksizin liyakat bakılarak seçim usulü hareket ettiğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.

Günümüz dünyasında teknoloji her alanda hızla ilerlemekte ve bu ilerleme, iş dünyasında da büyük dönüşümlere yol açmaktadır. Ancak bu dönüşümde de kadınların yeterince temsil edilmediğini görüyoruz. 2019 yılından bu yana düzenlediğimiz ve her sene birbirinden değerli kadın girişimcileri ağırladığımız “Dijital Dünya Kadınları” etkinliğiyle bu dengesizliğin giderilmesine ve kadın girişimcilerin daha fazla desteklenmesine katkı vermeyi umuyoruz.

“Kadınlar Dijital Çağa da Damgasını Vuracak”

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk açılış konuşasında, yeni gelişmelere daha hızlı uyum sağlayan, analitik düşünüp, verilerle karar alan kadınların dijital çağa da damgasını vuracaklarını söyledi.

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlamak ve özellikle girişimci kadın girişimciliğini desteklenmesini amaçlayan önemli bir etkinlikte birlikteyiz. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu kadın girişimcilere destek, eğitim ve istihdam amaçlı hareket etmektedir. Mesleğinin cinsiyeti olmaz sloganı ile Sanayide Kadın Eli, İşimiz Temiz Projemiz, Teknolojide Kadın Eli projesi gibi birçok proje ile kadınlarımıza 81 ilde dokunmaya çalışıyoruz. Türkiye’de başarı hikayeleri var ve biz bu hikayelerin temeline kadınların yerleşmesini istiyoruz. Kadın potansiyeli değerlendirilmemiş bir cevher. Kadın enerjisi toplumda her yerde ve herkesin emrinde. Ortaya çıkarmak için başarılı bir iklim oluşturmamız gerekiyor. Kadın girişimcilerin ve sanayicilerin kalıplarından çıkmaları, AR-GE ve inovasyonda yer almaları çok önemli. Liderlikte öncü olan kadınlarla burada bir araya gelmekten çok memnunum. Geleceği şekillendiren projelerde yer alarak, birbirimize ilham veren daha güçlü ve kapsayıcı olacağız. Kadın liderler iş yerinde çeşitliliği arttırır, karar alma sürecinde daha kapsayıcı olurlar, ekipler arasında daha güçlü bağlar kurar, işbirliğine bağlı kültürü geliştirir. Kadınlar iş dünyasına damgasını vuracaktır. Kadın varsa yarın vardır” ifadesini kullandı.

Etkinlik çeşitli panellerle ve ödül töreni ile sona erdi.