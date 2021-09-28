Geleceğin Araçları İçin Yerli Lastik Teknolojisi Geliştirildi





Bu yıla kadar takımlar araç lastik ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karşılamakta iken bu yıl Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na katılacak tüm takımların araç lastikleri ilk kez takımlar arasında fırsat eşitliğinin sağlanması ve yerli üretimi teşvik amacıyla, tamamen yerli ve milli bir üretici olan ANLAS Anadolu Lastik A.Ş. tarafından karşılandı.

Lastiklerin karşılanması için TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile ANLAS Yönetim Kurulu Başkanı Eray Savcı arasında imzalanan protokol sorasında ANLAS Yönetim Kurulu Başkanı Eray Savcı törende yaptığı açıklamada; “ANLAS Anadolu Lastik A.Ş. 1974 yılından günümüze motosiklet, bisiklet ve özel amaçlı lastik ihtiyacını karşılayan, yüksek performanslı motosikletler için lastik geliştiren dünyanın yedi (7) büyük markasından biri olup, ürettiği lastiklerde kaliteyi şart koşmuş sektörünün lider firmasıdır. Tüm değerleriyle yerli bir firma olarak ülkenin gençlerine her zaman güvenmekte sayelerinde geleceğin pırıl pırıl olacağına inanmaktayız. Bu kapsamda daha önce Türkiye Motosiklet Federasyonu ile başlatığımız genç sporcularımızı destekleme çalışmalarımızı, bugün imzaladığımız işbirliği protokolü kapsamında TÜBİTAK uhdesinde üniversite ve lise öğrencisi gençlerimize sağladığımız destekler ile yaygınlaştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin başarılarını görmek en büyük gurur kaynaklarımızdan” dedi.

Protokolün imzalanmasını takip eden günler içerisinde Anlas mühendisleri daha önce dereceye girmiş üniversite takımları ile birlikte çalışmaya başlayarak, dönme direnci düşük lastikleri üniversite öğrencileri ile birlikte geliştirdiler ve ürettiler.

Üniversiteler arasında büyük rekabet

Önceki yıllarda sadece üniversite düzeyinde gerçekleşen, ancak bu yıl liseli öğrencilerin de dahil edildiği yarışlarda 36 Lise, 65 Üniversite takımı kıyasıya bir rekabet sergiledi. Bütün ekiplerin Anlas lastşkleri ile donatıldığı 4-5 Eylül tarihlerinde Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleşen zorlu bir mücadelenin ardından elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç) ve Hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere iki kategoride kazanan takımlar belli oldu. dereceye giren takımlar belli oldu.

Elektromobil kategorisinde YOMRA Gençlik Merkezi Enerji Teknolojileri Topluluğu birinci, Samsun Üniversitesi’nden SAMÜELAR takımı ikinci, Altınbaş Üniversitesi EVA TEAM ise üçüncü oldu. Hidromobil kategorisinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nden YTÜ-AESK_H birinci oldu. Ödül alabilmek için en az 65 puan alma şartını sağlamadığı için Hidromobil kategorisinde ikinci ve üçüncü çıkmadı.

Liselilerin büyük heyecanı

Türkiye ve KKTC’deki lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler ile BİLSEM ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin, Bilim Merkezleri’nin lise seviyesindeki öğrencilerinin katılabildiği yarışlarda gençler tamamen kendi tasarımı olan araçlarla yarıştı.

Yarışı birinci olarak tamamlayan takım YEŞİLYURT olurken, ikincilik ödülünün sahibi E-CERETTA takımı, üçüncülük ödülünün sahibi ise NÖTRİNO-88 takımı oldu. Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları kapsamında Kurul Özel Ödülü SAMÜELAR takımının, Görsel Tasarım Ödülü AYDU CENDERE takımının, Teknik Tasarım Ödülü ise GÖKTÜRK takımının oldu. Yerli Ürün Teşvik Ödülleri’nin sahipleri ise YOMRA Gençlik Merkezi Enerji Teknolojileri Topluluğu, ÇUKUROVA ELECTROMOBILE ve YTÜ-AESK_H oldu. 1. Liseler arası Elektrikli Araç Yarışları’nda Kurul Özel Ödülü’nün sahipleri THE GACA, MUTEG EA, WOLFMOBİL, İSTİKLAL EC, AAATLAS takımları olurken, Görsel Tasarım Ödülleri E-GENERATION TECHNIC, CEZERİ YEŞİL, MEGA SOLO ve ESATAMAT takımlarına verildi. Ayrıca Yerli Tasarım Ödülü’nün sahipleri E CARETTA, YEŞİLYURT BİLGİ EVİ ve TEAM MOSTRA oldu.

Ödül almaya hak kazananlar TEKNOFEST 2021’de

Ödül almaya hak kazanan takımların araçları, Türkiye’nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te İstanbul Atatürk Havalimanı'na götürülecek. Burada araçlar sergilenirken, gösteri sürüşü de yapacak. Birinci, ikinci ve üçüncü olmaya hak kazanan takımlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla TEKNOFEST’te gerçekleştirilecek olan ödül töreninde alacaklar.

Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayisinde kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan bu organizasyona verilen destek ile Anlas sadece sporun ve sektörün değil, teknolojiye gönül vermiş gençlerin de yanında olduğunu gösterdi.