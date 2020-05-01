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Microsoft 365 uygulamaları artık daha akıllı

Microsoft, içerik oluşturmaya, paylaşmaya ve güvenli işbirliği yapmaya yardımcı olan yeni Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerini duyurdu.

01 Mayıs 2020 Cuma 15:30
Microsoft 365 uygulamaları artık daha akıllı

Yeni adıyla Microsoft 365 uygulamaları artık daha akıllı

Evden çalışma ve uzaktan eğitimde daha verimli sonuçlara odaklanan yeniliklerle Office 365’in adı Microsoft 365 olarak değişti. Office, Word, Excel, PowerPoint, Skype, Outlook, OneNote ve OneDrive uygulamaları buluttan güç alan yeni yapay zekâ yetenekleri, zengin içerik ve şablonlarla donatıldı. Uygulamaları Windows, macOS, iOS ve Android işletim sistemli cihazlarda ve web’de kullanmak mümkün.

Daha fazlasını başarmaları için dünyadaki her bireye ve kuruma güç katan Microsoft, iş ve kişisel hayata yönelik sunduğu bulut destekli üretkenlik uygulamalarını içeren yeni Microsoft 365 ailesini tanıttı. Yeni yetenekler kazanan Office uygulamaları, akıllı bulut hizmetleri ve birinci sınıf güvenlik önlemleri sayesinde kullanıcılarına daha önce görülmemiş deneyimler sunacak. Office 365 ürün ailesinin adı Microsoft 365 olarak değişirken içerik oluşturmaya, paylaşmaya ve işbirliği yapmaya yardımcı olan ve yenilenen ürün ailesi içinde Office, Word, Excel, PowerPoint, Skype, Outlook, OneNote ve kişi başına 1 TB bulut depolama alanı sunan OneDrive bulunuyor.

Yenilenen üyelik paketlerine mobil ve sabit hatları aramak için 60 Skype dakikası, kötü amaçlı yazılım ve kimlik avından koruyan gelişmiş güvenlik uygulamaları ve kesintisiz teknik destek hizmeti de eklendi.

Microsoft Ortadoğu ve Afrika Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu yenilenen ürünlerle ilgili şunları söyledi: “Özellikle son 3 yılı değerlendirdiğimizde, Office 365 ile Türkiye’de büyüdüğümüzü görüyoruz. İş ortaklarımızla yaptığımız ortak pazarlama faaliyetleriyle birlikte, her yıl daha fazla kullanıcıya ulaşmaya ve başarılı uygulamalar hayata geçirmeye devam ediyoruz. Evden çalışmanın ve uzaktan eğitimin hayatımızda daha fazla yer aldığı bu dönemde, ‘daha fazlasını başarmaları için Türkiye’deki her birey ve kuruma güç katmak’ hedefimiz daha da önemli hale geldi. 21 Nisan’da Office 365’in adı Microsoft 365 olarak değişti. Yapay zekâ teknolojileri ile güçlenen yeni Microsoft 365, zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmek ve uzaktan bağlantı kurmak gibi hızla değişen tüketici ihtiyaçlarına hitap ediyor. Microsoft 365 ile tüketicilerimize, Office uygulamalarına ek olarak, Windows, macOS, iOS, Android cihazlarından da kullanabilecekleri güvenli 1000 GB OneDrive bulut depolama alanı sunuyoruz. Yeni adıyla Microsoft 365 Aile ürünü, aynı hanede 6 kullanıcıya kadar paylaşılabilme özelliğiyle kullanıcılar için en avantajlı sürüm. Üstelik Microsoft 365’e önümüzdeki dönemde gelecek Microsoft Aile Koruması ve Microsoft Teams uygulamalarıyla kullanıcılar, ailelerini fiziksel ve dijital dünyada koruyup sevdiklerine istedikleri yerden dijital ortamda ulaşabilecek.”

Microsoft Düzenleyici metin yazmayı kolaylaştırıyor

Bugün 20’den fazla dilde kullanılabilen Microsoft Düzenleyici’ye artık Word, Outlook.com ve Microsoft Edge üzerinden erişilebiliyor. Okul için ödev hazırlarken, blog makalesi yazarken yazım denetimi ve temel dil bilgisi gibi başlıca Düzenleyici özellikleri sayesinde, kullanıcılar kendilerini en iyi şekilde ifade edebiliyor. Bu özellikle kullanıcılara daha açık ve net ifadelerle yazmayı sağlayacak gelişmiş dil bilgisi ve stil iyileştirmeleri de sunuyor.

PowerPoint’e yaratıcılığı öne çıkaran özellikler eklendi

PowerPoint içinde sunulan PowerPoint Tasarımcısı zaman kazandıran ve yaratıcılığı zenginleştiren yeni özelliklerle donatıldı. Örneğin, metinler tek tıklamayla şık bir zaman çizelgesine dönüştürülebiliyor. Slaytlara resim eklendiğinde, Tasarımcı otomatik olarak aralarından seçim yapılabilecek slayt düzeni önerileri sunuyor. Etkileyici ve yaratıcı belgeler oluşturmak için, Microsoft 365 abonelerine Getty Images’taki 8.000’den fazla resim, 175 video ile 300 yeni yazı tipi ve 2.800 yeni simge sunuldu. PowerPoint Tasarımcı özelliğinin yanında, bu yeni içerikler Word ve Excel’de de kullanılabiliyor. Ayrıca yenilenen Outlook’ta hem iş hem özel hayattaki planlanmış görevler tek yerden yönetilebiliyor, kişisel takvim iş takvimine entegre edilebiliyor.

Skype ve Microsoft Teams yeni araçlara kavuştu

Sevdiğimiz kişilerle bağlantıda kalmanın önemini daha iyi fark ettiğimiz şu günlerde Skype’ı günlük kullanan kişi sayısı aydan aya %70 oranında artışla 40 milyona çıkarken iş hayatında her gün 44 milyondan fazla kişi Microsoft Teams kullanıyor. İnsanların daha da hızlı bağlanmalarına yardımcı olmak için Microsoft, Skype için Anında Toplantı adlı yeni bir özellik tanıtıldı. Anında Toplantı ile ücret ödemeden, kaydolmadan ve indirmeye gerek kalmadan üç tıklamayla kolayca görüntülü toplantılar oluşturabiliyor. Tek bir yerden sohbet etmeye, görüntülü konferans ve arama yapmaya olanak veren Teams’e yeni araçlar eklendi. Teams’te paylaşılan yapılacak listeleri üzerinde işbirliği yapabiliyor, toplantı videosu kaydedilebiliyor, belirli kişilere görevler atanabiliyor, zamanlamalar koordine edilebiliyor, fotoğraf ve video paylaşılabiliyor.

Aile Koruması özelliğiyle herkes güvende

iOS ve Android için yeni bir mobil deneyim olan Microsoft Aile Koruması, Microsoft 365 aboneleri için kullanıma sunulacak.. Microsoft Aile Koruması, aile fertlerini çevrimiçi ortamda ve gerçek dünyada korumak amacıyla daha sağlıklı alışkanlıkları artırmaya yönelik araçlar ve iç görüler sunuyor. Bu araçlarla, birden çok ekran süresi uygulaması ve konum tabanlı hizmet kullanmaya gerek kalmıyor. Microsoft Aile Koruması uygulaması, Windows kişisel bilgisayarlar, Android ve Xbox’taki ekran süresini yönetmeyi de sağlıyor.

Yeni faydalar eklenen Microsoft 365 Bireysel ve Aile abonelikleri yıllık abonelik seçenekleriyle sunuluyor.

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