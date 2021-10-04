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Mobil uygulamalara günde 4,5 saat ayırıyoruz

Günümüzün yaklaşık beşte birlik diliminde mobil uygulamaları kullanıyoruz. Günde ortalama 4,5 saatimizi ayırdığımız mobil uygulamalara harcadığımız vakit 2019'dan beri yüzde 40 arttı.

04 Ekim 2021 Pazartesi 10:33
Mobil uygulamalara günde 4,5 saat ayırıyoruz

Mobil uygulamalara günde 4,5 saat ayırıyoruz

 

App Anie tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de 2019'dan bu yana mobil uygulama kullanarak geçirilen vakit yüzde 40 attı. Sensor Tower’ın araştırmasına bakıldığında ise Türkiye’nin 2020-2021 döneminde Google Play Store içerisinde en fazla uygulama indiren 7. ülke konumunda yer aldığı görülüyor. 

App Store’da oyun getirisi yüzde 42 

Sensor Tower verilerine göre, 2025 yılında App Store'da en fazla para kazandırması beklenen kategorilerin başında yüzde 42 ile oyunlar geliyor. Fotoğraf ve video uygulamaları en çok gelir sağlayacak kategorilerin yüzde 13’ünü oluştururken eğlence uygulamalarının yüzde 11 oranında gelir sağlaması bekleniyor. Verilere göre oyun dışı uygulamalar App Store’da kazanç açısından yüzde 58'lik bir paya sahip olacak.

Google Play’de lider kategori yüzde 71’le oyun

Araştırma, 2025’te Google Play Store'da en fazla para kazandırması beklenen kategorinin yüzde 71’lik oranla oyunlar olduğunu gösteriyor. Oyun dışı uygulamaların yüzde 29 oranında gelir sağlaması beklenen uygulama mağazasında sosyal medya uygulamalarının ise yüzde 5 oranında para kazandırması ön görülüyor.

Oyun sektörünün potansiyeli 60 milyar dolar

Mobil uygulama pazarında oyunların lider konumda yer aldığına dikkat çeken IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Mobil oyun kategorisi iki uygulama mağazasında da getiri potansiyeli yönünden birinci sırada yer alıyor.  2025 yılında mobil uygulama pazarının 85 milyar dolarlık hacme kavuşması beklenirken bunun 60 milyar dolarını mobil oyunlar oluşturacak. Oyun veya uygulama geliştirenlerin tüketici davranışlarındaki değişimin farkında olmaları ve girişimcilik yolculuklarına devlet destek, teşvik ve hibeleriyle güçlü şekilde çıkmaları için danışmanlık hizmeti veriyoruz.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
UygulamaAPPMobil App
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