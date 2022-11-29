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WhatsApp veri sızıntısı iddiası | Kaspersky’den uzman görüşü

Yaklaşık 500 milyon WhatsApp kullanıcısının güncel cep telefonu numaralarını içeren bir veritabanının sızdırıldığı ve satışa sunulduğu iddia ediliyor. Satıcı, ilgili olan 84 ülkeden kullanıcıların telefon numaralarını sunabileceklerini iddia ediyor.

29 Kasım 2022 Salı 19:52
WhatsApp veri sızıntısı iddiası | Kaspersky’den uzman görüşü

WhatsApp veri sızıntısı iddiasına ilişkin Kaspersky’den uzman görüşü

Kaspersky GReAT Baş Güvenlik Araştırmacısı Victor Chebyshev doxing, siber zorbalık, şantaj ve gasp gibi mağdurların karşılaşabileceği potansiyel siber tehditlere karşı insanları uyarıyor ve ekliyor “Cep telefonu numarası gibi kişisel veriler güvenilmez ellere geçtiğinde, dolandırıcılar spam çağrılarından sesli kimlik avına kadar çeşitli saldırı türleri başlatabiliyor. Gizlilik riskleri bir diğer önemli husustur. Bir siber suçlu için, potansiyel bir kurbanın telefon numarasına sahip olmak, başarılı bir saldırı olasılığını önemli ölçüde artırır, çünkü çoğu çevrimiçi hizmet, diğer kişisel verilerle birlikte bir telefon numarası girmeyi gerektirir: ad, e-posta adresi ve bazen kart bilgileri”. 

Kaspersky güvende kalmak için kullanıcılara aşağıdaki tavsiyelerde bulunuyor: 

- WhatsApp gizlilik ayarlarında kişi listenizdekiler dışındaki herkesten verilerinizi gizleyin.

- Dikkatli olun ve bilinmeyen numaralardan gelen aramalara ve mesajlara dikkat edin.

- Henüz etkinleştirilmemişse, iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin, böylece dolandırıcılar numaranızı kötü amaçlarla kullanamaz.

- Ekli kötü amaçlı dosyalar olabileceğinden veya sizi doğrudan hileli içeriğe yönlendirebileceğinden, herhangi biri tarafından gönderilen şüpheli bağlantıları asla açmayın.

Anahtar Kelimeler:
KasperskyWhatsApp
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