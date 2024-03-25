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Yapay Zeka ile bilgilerinizi paylaşmayın

Sohbet tabanlı yapay zeka programlarıyla paylaşılan gizli bilgileriniz açığa çıkabilir, riskli kişi ve kurumların eline geçebiliyor.

25 Mart 2024 Pazartesi 10:01
Yapay Zeka ile bilgilerinizi paylaşmayın






Yapay Zeka ile paylaşmamanız gereken 7 bilgi

Sohbet tabanlı yapay zeka programları, çeşitli konularda yardım almak için son derece popüler ve kullanışlı araçlar haline geldi. Bu programlar, kod yazmaktan sanat eseri oluşturmaya kadar hayal edilebilecek her şeyi oluşturmak için kullanılabiliyor. Ancak her ne kadar gelişmiş olursa olsun, hassas veriler konusunda yapay zeka programlarına güvenilmemesi gerektiğini belirten Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, sohbet tabanlı yapay zeka programlarıyla paylaşılmaması gereken 7 bilgiyi açıklıyor.

Günlük hayattaki dijital yardımcılar haline gelen sohbet tabanlı yapay zeka programları, yöneltilen soru ve talepleri internetin bilgi havuzunda tarayarak, kullanıcılar için anlamlı dizilimler haline getiriyor. Ancak bu dost canlısı görünen programlar, kullanıcıların kişisel verilerini istismar edebilecek bir prosedürle birlikte çalışıyor. Gerçekleşen konuşmaların tam dökümleri, üretici şirket tarafından toplanıyor ve depolanıyor. Buna tüm sorular, yönlendirmeler, gönderilen mesajlar ve yanıtlar da dahil. Bu sayede şirketler, büyük dil modellerini eğitmek ve programın öğrenmesine yardımcı olmak için bu konuşma verilerini analiz ediyor. Amaç, her ne kadar yapay zekanın dil anlayışını ve diyalog yetenekleri geliştirmek olsa da bu durumun, kullanıcıların kişisel bilgilerini, görüşlerini ve hassas konuşma verilerini tehdit ettiğini belirten Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, sohbet tabanlı yapay zeka programlarıyla paylaşılmaması gereken 7 bilgiyi açıklıyor.

1. Kişisel tanımlayıcı bilgiler: Tam adınız, ev adresiniz, telefon numaranız, doğum tarihiniz, sosyal güvenlik numaranız veya diğer resmi kimlik numaralarınız gibi önemli kişisel tanımlayıcı bilgileri paylaşmaktan kaçının. Bunlardan herhangi biri sizi taklit etmek için kullanılabilir ve kimlik hırsızlığına, mali dolandırıcılığa veya kişisel bilgilerinizin diğer suç amaçlı kötüye kullanımına yol açabilir.

2. Kullanıcı adları ve şifreler: Parolaları, PIN'leri, kimlik doğrulama kodlarını veya diğer oturum açma kimlik bilgilerini asla yapay zeka sohbet robotlarıyla paylaşmayın. Kimlik bilgileriniz hakkında ipucu vermek bile bilgisayar korsanlarının hesaplarınıza erişmesine yardımcı olabilir.

3. Finansal bilgiler: Yapay zeka sohbet robotlarıyla asla finansal hesap bilgilerinizi, kredi kartı numaralarınızı veya gelir detayları paylaşmamalı. Onlardan, genel finans ipuçları ve tavsiyeleri, bütçenize yardımcı olacak genel sorular ve hatta vergi rehberliği isteyebilirsiniz ancak finansal hesaplarınızın ve varlıklarınızın kolayca ele geçirilmesine neden olabileceğinden hassas finansal bilgilerinizi gizli tutun.

4. Özel ve mahrem düşünceler: Yapay zeka sohbet robotları her ne kadar sempatik görünse de herkese açık olarak paylaşmaktan çekineceğiniz derin kişisel düşüncelerinizi, deneyimlerinizi veya fikirlerinizi açıklamaktan kaçınmalısınız. Siyasi veya dini görüşlerden, ilişki sorunlarına veya duygusal mücadelelere kadar her şey, konuşma kayıtlarının ele geçirilmesi veya yanlış kullanılması durumunda açığa çıkabilir.

5. İşle ilgili gizli bilgiler: Özel bilgiler, ticari sırlar, içeriden öğrenilen bilgiler veya herhangi bir türden gizli işyeri verileriyle çalışıyorsanız, bunları herkese açık sohbet programlarıyla tartışmayın. Toplantı tutanaklarını özetlemek veya tekrar eden görevleri otomatikleştirmek için sohbet programlarını kullanmaktan kaçının. Çünkü bu, hassas verileri istemeden ifşa etme veya işvereninizin gizlilik anlaşmalarını ve fikri mülkiyet korumalarını ihlal etme riski taşır.

6. Orijinal yaratıcı çalışmalarınız: Orijinal fikirlerinizi, diğer tüm kullanıcılarla potansiyel olarak paylaşılmasından memnun değilseniz asla sohbet robotlarıyla paylaşmayın.

7. Sağlıkla ilgili bilgiler: Sağlık verilerinizi korumak, potansiyel gizlilik ihlallerine veya hassas tıbbi bilgilerin kötüye kullanılmasına karşı koruma sağlamak anlamına gelir. Bu nedenle, tıbbi durumlarınızı, teşhislerinizi, tedavi ayrıntılarınızı veya ilaç rejimlerinizi asla yapay zeka sohbet programlarına ifşa etmeyin. Bunun yerine, güvenli ve özel bir ortamda nitelikli sağlık uzmanlarıyla görüşün.

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