AMD işlemciler dünyanın en iyi süper bilgisayarlarına hız katıyor





AMD, Süper Bilgi İşlem Konferansı 2021'de (SC21) veri merkezi işlemcileri ve hızlandırıcıları ile yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) endüstrisindeki varlığını anlattı ve şirkete olan talebi bir kez daha gözler önüne serdi. Sektörün önde gelen firmaları, iklim değişikliği çalışmaları, bilim, tıp ve daha pek çok konuda zorlu iş yüklerini için ihtiyaç duyulan ve ileri teknoloji araştırmaları destekleyen AMD EPYC işlemcileri ve AMD Instinct hızlandırıcıları kullanmaya devam ediyor.

AMD'ye yönelik artan bu talep en son Top500 listesinde de gösterildi. AMD, şu anda 73 süper bilgisayara güç veriyor ve bu rakam Kasım 2020 listesindeki 21 taneydi. Böylece geçtiğimiz yıla oranla 3 kattan daha fazla bir artış görüldü. AMD ek olarak dünyadaki en güçlü on süper bilgisayardan dördüne ve EMEA'daki en güçlü süper bilgisayara da güç sağlıyor. Son olarak sekiz ay önce piyasaya sürülen AMD EPYC 7003 serisi işlemciler, listedeki 75 AMD destekli süper bilgisayardan 17'si tarafından kullanılıyor ve bu şekilde yeni nesil EPYC işlemcilerin her geçen gün biraz daha benimsendiğini ortaya koyuyor.



AMD Veri Merkezi ve Gömülü Çözümler İş Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Forrest Norrod, “Tüm dünya araştırma projelerini hızlandırmaya ve değerli bilgilerin keşfedilme süresini kısaltmaya çalışırken, süper bilgisayar kullanıcılarının talepleri de katlanarak arttı. AMD EPYC CPU'ları ve Instinct hızlandırıcılarıyla, daha hızlı araştırma, daha iyi sonuçlar ve dünya üzerinde daha fazla etki sağlayan veri merkezi teknolojilerinin sınırlarını zorlamak için ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz."

AMD’ye 10 ödül

AMD ayrıca SC21'deki yıllık HPCwire Okuyucu ve Editörün Seçimi Ödülleri'nde de ödüllendirildi. AMD CEO'su Dr. Lisa Su firmanın kazanmış olduğu HPC'de En İyi Sürdürülebilirlik İnovasyonu, En İyi HPC Sunucu Ürünü ve HPC'de Üstün Liderlik dahil olmak üzere on ödülü aldı.

Genişleyen Müşteri Tabanı

AMD, araştırmaları hızlandırmak için ROCm açık ekosistemiyle birlikte AMD EPYC ve AMD Instinct ürünlerinin performansını ve verimliliğini sağlamak için HPC endüstrisinde geniş çapta çalışmalarına devam ediyor. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nın "Frontier" süper bilgisayarına güç veren AMD, dünya çapında mevcut ve gelecekteki araştırmaları desteklemek için gereken bilgi işlem teknolojilerini ve performansı sağlıyor. "Frontier" ve sektördeki diğer yeni HPC sistemlerinin öne çıkan özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

• AMD CPU'lar ve hızlandırıcılar tarafından desteklenen iki bölüme sahip olacak bir HPE süper bilgisayarı olan “Adastra”, yakın zamanda Fransız ulusal HPC ajansı GENCI ve Ulusal Yüksek Öğrenim Bilgi İşlem Merkezi CINES tarafından duyuruldu. İlk bölüm, "Genoa" adlı yeni nesil AMD EPYC işlemcisini kullanırken, ikinci bölüm ise 3. Nesil AMD EPYC işlemcileri ve AMD Instinct MI250x hızlandırıcılarını temel alıyor.

• Argonne Ulusal Laboratuvarı'nın AMD EPYC 7003 serisi işlemcilerle desteklenen "Polaris" adlı süper bilgisayarı, bilim adamlarının ve geliştiricilerin bir dizi yapay zeka (AI), mühendislik ve bilimsel proje üzerinde çalışmalarına olanak sağlıyor.

• Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Ulusal Meteoroloji Merkezi hava tahmini ve iklim araştırmalarını ilerletmek için AMD EPYC CPU destekli HPE tarafından oluşturulan yeni bir süper bilgisayar kullanıyor.

• Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı optimize edilmiş 3. Nesil AMD EPYC işlemciler ve AMD Instinct MI250x hızlandırıcılar tarafından desteklenen “Frontier” exascale bilgisayarını kullanıyor.

• Austin Texas Üniversitesi'ndeki Texas Advanced Computing Center, AMD EPYC 7003 serisi işlemciler tarafından desteklenen bir Dell Technologies süper bilgisayarı olan Lonestar6'yı piyasaya sürdü.

• AMD EPYC işlemcileri ve AMD Instinct hızlandırıcıları tarafından desteklenen Vermont Üniversitesi, Gelişmiş Bilgi İşlem Çekirdeği ile COVID-19 araştırmalarını ve küresel sağlığa yönelik gelecekteki potansiyel tehditlere yönelik çözümler üzerinde çalışıyor.

• Washington Üniversitesi, AMD EPYC işlemcileri tarafından desteklenen ve COVID-19'u incelemenin yanı sıra Folding@home projesine ev sahipliği yapan gelişmiş kümeleme teknolojilerini kullanıyor.