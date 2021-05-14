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Durakta bekleyen 4 kişiye çarptılar, plakayı alıp kaçtılar

. Aşırı hız yapan bir kamyonet kontrolden çıkarak otobüs durağına girdi. O sırada durakta bekleyen 2'si çocuk 4 kişilik aile kazada kamyonetin altında kaldı.

14 Mayıs 2021 Cuma 01:24
Durakta bekleyen 4 kişiye çarptılar, plakayı alıp kaçtılar

Durakta bekleyen 4 kişiye çarptılar, plakayı alıp kaçtılar

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkma yasağını hiçe sayan trafik magandaları adeta dehşet saçtı. Otobüs durağına dalan bir kamyonet, 2'si çocuk 4 kişiye çarparak kaçtı.

İstanbul Pendik'te içinde sürücüsüyle birlikte 3 kişinin bulunduğu kamyonet hız sınırlarını aşınca adeta facia yaşandı. Aşırı hız yapan bir kamyonet kontrolden çıkarak otobüs durağına girdi. O sırada durakta bekleyen 2'si çocuk 4 kişilik aile kazada kamyonetin altında kaldı. Ailenin tüm fertleri ağır yaralanırken kamyonet sürücüsü ve yanındaki arkadaşları olay yerinden kaçtı.

PLAKAYI ALIP KAÇTILAR

Korkunç olay, Pendik Ankara Caddesi’nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hız yaparak ilerleyen kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağında bekleyen 2 si çocuk 4 kişilik aileyi ezdi. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada ağır yaralanan 2 si çocuk 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Öte yandan kazaya karışan araç sürücüsü ve yanındaki 2 kişi aracı bırakarak olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şüphelilerden birini yakaladı. Diğer iki şüpheli şahıs için ise çalışmalar sürüyor.


Kaza esnasında olay yerinde bulunan Fatma Sur isimli vatandaş, “Durakta anne, baba ve 2 çocuğu bekliyordu. Caddeden hızla gelen araç çocukları ve ailesinin olduğu durağa girerek, ezdi. Ailenin her biri çarpmanın etkisiyle yola fırladı. Araç sürücüsü ve yanındakiler plakayı da alarak kaçtı” diye konuştu.


 

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PendikİstanbulSon DakikaKaza
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