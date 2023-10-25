Faturalarınızı sorunsuz ve zamanında ödeyin

Bir iş yerinde işlemlerin daha hızlı yürütülebilmesi için kurumsal sorumlulukların yerine getirilmesi gerekiyor. Günü gelmiş bir çekin ödenmesi kadar günü gelmiş bir kurumsal faturanın ödenmesi de aynı öneme sahip.

Bireysel bazda birinden alınan bir borcun vaktinde kişiye iletilmesi kadar kişilerin özel yaşam kalıplarında ödemek zorunda kaldıkları faturaların da tahsili çok önemli.

Zaman önemli bir etken

Günümüzün koşturmacasına kapılan vatandaşların büyük bir bölümü de zaman kaygısı öncelikli neden olarak ödemelerini bankalara havale etmiş durumda.

Yani artık vatandaş fatura derdiyle uğraşmak istemiyor ve kendisi muhatap kalma durumundan çıkarak kendi yerine bankaları görevlendirmiş oluyor.

Müşteriler adına hareket ediliyor

Bankalar ise bu sorumluluğa titiz bir özen gösterirken dijital uygulamalar kanalıyla da müşteri ile kurum-kuruluşları ödeme süreçlerinde birbiriyle irtibat halinde tutabiliyor.

Telekomünikasyondan doğalgaza, elektrikten suya kadar fatura ların rahatlıkla ödenebilmesi için bankacılık sisteminde çok farklı ödeme kanalları devreye alınarak vatandaşların işlemlerini kolay gerçekleştirebilmesi için önemli bir gayret gösteriliyor.

Ödeme ve takip avantajı

Dijitalleşen sistemle birlikte son teknolojinin tüm imkanları da bu süreçte devreye alınıyor. Vatandaşlar faturalarının son ödeme tarihlerini takip etmekte bazen zorlanabiliyorlar. Ödemelerini geciktirmek istemeyen ve cezai yaptırıma maruz kalmaktan kurtulmak isteyen müşteriler hesaba ya da banka kredi kartlarına talimat vererek bu sorunu aşarken zamandan da tasarruf sağlayabiliyorlar.

Bakiyeniz mi yok, limitiniz mi yetersiz?

Faturalar şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kanallardan ödenebiliyor. Fatura ödeme sürecinde bakiyenin bulunmaması veya kredi kartı limitinin yetersiz kalması durumunda müşteriler SMS ya da e-posta kanalıyla bilgilendiriliyor.

Vakıf Katılım müşterilerinin düzenli ödeme talimatı vermesi halinde kendilerine herhangi bir ücret yansıtmıyor. Vakıf Katılım ’ın müşteri tercihlerine yönelik çözüm odaklı ürünleri ile birlikte müşteri hassasiyetine kulak vermesi kayda değer bir gelişme olarak karşımıza çıkarken ‘zaman’ın en iyi şekilde değerlendirilerek müşterilere en pratik ödeme sistemlerini sunması da tercih edilen bir marka olarak sektörel adımlarının güçlenmesine kaynaklık teşkil ediyor.