Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İtfaileci ve zabıta olabilmek için yarıştılar

61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alımı için yazılı sınava girmeye hak kazanan 325 aday arasındaki 24 kadın bugün uygulamalı sınavda ter döktü.  

26 Eylül 2022 Pazartesi 22:43
İtfaileci ve zabıta olabilmek için yarıştılar


İtfaileci ve zabıta olabilmek için yarıştılar



İBB itfaiye ve zabıta ekiplerinde görev almak için düzenlenen sınav oldukça çekişmeli geçti. 8 etaptan oluşan zorlu parkurda yarışan kadın adaylar gayretleriyle takdir topladı. Sınavın öğleden sonraki bölümünde de 301 Erkek adaydan 16 aday birbiriyle yarıştı. Geri kalan 285 erkek aday, gün gün ekiplere bölünerek Cuma gününe kadar aynı parkurda yarışacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek 61 adet İtfaiye Eri ve 6 adet Zabıta Memuru kadrosu için ön başvuruları aldı. 1.811 başvurudan şartları taşıyan 325 aday, 22.09.2022 tarihinde Yenikapı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde,  yazılı sınava girdi. Yazılı sınava giren adaylar uygulamalı sınav için 26.09.2022 – 30.09.2022 tarihleri arasında Zabıta Dairesi Başkanlığı Zeytinburnu yerleşkesine davet edildi. 

Uygulamalı sınavın ilk günü 25 kadın adaya ayrıldı. Sabahın erken saatlerinde uygulama sınavının yapılacağı alana gelen adaylara eğitmenler tarafından parkur anlatıldı. 8 etaptan oluşan parkurda, hortum taşıma, balyoz kullanma, köpük bidonu taşıma, hedefe su işleme, kuleye tırmanma, tünel, engel atlama, manken taşıma gibi zorluk derecesi yüksek bölümler yer aldı .

8 etabı tamamlayan adaylar barfiks ve şınav testini de geçtikten sonra puanları verildi. Sınavın öğleden sonraki bölümünde 301 Erkek adaydan 16’sı ter döktü. Uygulamalı sınav için sıra bekleyen 285 erkek aday, Cuma gününe kadar belirlenen gün ve saatlerde aynı parkurda birbiriyle yarışacak. 285 adaydan Zabıtalığa başvuran 16 kişi ise Cuma günü parkur sınavına girecek. Her iki sınavı başarıyla geçenler işe alınacak. Sonuçlar ibb.gov.tr adresinden duyurulacak. 

Anahtar Kelimeler:
İBB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Bosphorus Cup'u izledi
Dünya Bosphorus Cup'u izledi
Konforlu Baba Koltuğu Modelleri - Teknokonfor
Konforlu Baba Koltuğu Modelleri - Teknokonfor
Karbon Nötr ve Yaşanabilir Bir Türkiye İçin Gençler Sokakta!
Karbon Nötr ve Yaşanabilir Bir Türkiye İçin Gençler Sokakta!
BBC Earth, Kutuplar Atlası II için Minecraft ile iş birliği yapacak
BBC Earth, Kutuplar Atlası II için Minecraft ile iş birliği yapacak
Adımlar Otizmli Çocuklar İçin!
Adımlar Otizmli Çocuklar İçin!
“Geleceğin Ekranı” Projesinde İkinci Dönem Başlıyor!
“Geleceğin Ekranı” Projesinde İkinci Dönem Başlıyor!
Borsaya olan ilginin devam etmesini bekliyoruz
Borsaya olan ilginin devam etmesini bekliyoruz
Lüks Mobilya Markaları ve Koltuk Takımı Modelleri
Lüks Mobilya Markaları ve Koltuk Takımı Modelleri
Konfor Alanlarındaki Estetik Mobilya Modelleri
Konfor Alanlarındaki Estetik Mobilya Modelleri
Yeni trend | Şirketler arası e-ticaret!
Yeni trend | Şirketler arası e-ticaret!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim