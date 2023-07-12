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Kadıköy'de Ekolojik Yaşam Atölyeleri başladı

Kadıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi, her yaştan ekoloji meraklılarına birbirinden renkli ve eğitici programlar düzenliyor.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 18:25
Kadıköy'de Ekolojik Yaşam Atölyeleri başladı

Ekolojik Yaşam Atölyeleri başladı

İleri Dönüşüm Şenliğinin de bulunduğu programda atalık tohumlar, permakültür, atıksız mutfak, kompost, bahçıvanlık gibi ekolojik yaşama dair birçok başlıkta eğitimler ve atölyeler yer alıyor.

Kadıköy Belediyesi, çevre dostu şehircilik uygulamalarının yanı sıra Kadıköylülerin sürdürülebilir ekolojik yaşama dair beklenti ve ihtiyaçlarına da yanıt vermek amacıyla projeler üretmeye devam ediyor. Sağlıklı Kentler Birliği’nin Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülü’nün de sahibi olan Ekolojik Yaşam Merkezi’nde yaz sezonu programı birbirinden eğlenceli ve eğitici programlarla devam ediyor. Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan programda bitkilerle boyama, atalık tohumlar, el yapımı kağıt, sürdürülebilir tarım, atıksız muftak, doğal temizlik malzemeleri yapımı gibi birçok başlıkta eğitimler ve atölyeler gerçekleştiriliyor. Kadıköy Eğitim Mahallesi’nde bin 520 metrekarelik yeşil alanıyla permakültür ilkelerine uygun hazırlanan Ekolojik Yaşam Merkezi’ndeki programlara katılmak için ekolojikyasam.kadikoy.bel.tr adresini ziyaret ederek kayıt yaptırmak gerekiyor.

Ekolojik Yaşam Merkezi’nde geçtiğimiz hafta sonu da çocuklar için ekolojik yaşamı konu alan tiyatro gösterimi ve yaratıcı drama atölyesi gerçekleştirildi. Çocuğuyla birlikte Ekolojik Yaşam Merkezi’ne gelen Sibel Demir de “Kızım içeride gayet mutlu. Hem drama atölyesine katıldık hem de tiyatro izledik. Doğanın içinde, Kadıköy’ün ortasında böyle bir yer olması gayet güzel. Çocuklar için böyle etkinlikler hem etkili hem eğlenceli” diye konuştu. 

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