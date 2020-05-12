Medyum Seyfullah Hoca Ve Çalışmaları

Modern tıbbın ve bilimin tıkandığı durumlarda, çaresiz insanların yardımına manevi ilimler Hızır gibi yetişiyorlar. Ruhani alem bilgisiyle Medyum Seyfullah hoca gibi insanlar, insanların dertlerine çare oluyorlar. Allah vergisi yetenekleriyle ve ilmi çalışmalarıyla Medyum Seyfullah hoca insanların derdine derman olmaya çalışıyor.

Medyum Seyfullah Hoca Kimdir?

Medyum Seyfullah Hoca, Konya’nın Süleymaniye Köyünde doğmuş. 11 yaşındayken, Diyarbakır’da yaşayan aile dostları Hacı Hafız Mehmet Taha Hoca’dan ders almaya başlamış. Taha Hoca’nın müridi olarak hem ilmi hem de dini dersler alarak, kendini yetiştirmiş.

Medyum Seyfullah Hoca, 33 yılın bilgi birikimi ve uzmanlığıyla birçok insanın derdine deva olmuş. İnternetin yaygın hale gelmesiyle, Medyum Seyfullah Hoca, daha fazla insana ulaşma imkânı yakalıyor. Bu sayede daha fazla insana rehberlik edebiliyor. Pek çok kişinin fiziki ve maddi anlamda çözüm bulamadığı sorunlara, manevi âlemlerin kudreti aracılığıyla yardımda bulunuyor.

Medyum Seyfullah Hoca Uyarıyor

Medyum Seyfullah Hoca “büyü” kavramı hakkında halkı uyarıyor. Her ne kadar internet sayfalarında ve yaptıkları işlemlerde “büyü” sözcüğünü kullansalar da, aslında yaptıkları işlemin büyüyle alakası olmadığını. Bu konuda Hoca; büyü ile işlem yapan biri olarak kendini görmediğini ifade ediyor. Halk arasında manevi alemde yapılan bütün işlemlerin büyü olarak görüldüğünü ve bunun da yanlış bir kanı olduğuna dikkat çekiyor.

Bu kanıyı yıkamadıkları için mecburen sitelerinde yapılan işlerin adlarını aşk, papaz veya bağlama büyüsü adıyla yazmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Büyüye kesinlikle karşı olduklarını ifade eden Hoca, manevi sıkıntıların başka yollarla da giderilebileceğini söylüyor.

Ünü Sınırları Aşan Medyum

İnternet sayesinde ülkeler arasında sınırlar kalkıyor. Manevi âlemlerin sonsuz enerjisi dünyanın öbür ucundaki insanlara kadar etkisini gösterebiliyor. Medyum Seyfullah Hoca, manevi alemlerin içerisinde olup, bu alemlerin enerjilerini kullanarak, uluslar arası alanda çalışmalar sergiliyor.

Manevi alemlerin enerjisiyle yapılan çalışmalarda, uzaklık sorun olmuyor. Ülkeler arası manevi çalışmalar ve yardım etmeler, maneviyatın sadece bir ülkeyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Teknolojinin ve bilimin hızla gelişmesi maneviyatı koparmış gibi görünse de, insanlar her durumda bu bağa tutunabiliyorlar.

Medyum Seyfullah Hoca, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde yaşayan Türkler sayesinde popüler bir isim olarak öne çıkıyor. Özellikle vefk ve yıldızname çalışmalarıyla adından çokça söz ettiriyor.

Medyum Seyfullah Hoca Çalışmaları

Manevi âlemlerin enerjilerinin sonsuz olması, bu alemlerde talep edilen her türlü isteğin yerine getirilebilmesini kolaylaştırıyor. Medyum Seyfullah Hoca, vefk çalışmalarıyla, özellikle muhabbet, rızık açma, sevgi ve aşk gibi konularda insanların yaralarına merhem oluyor. Kuran ve havas ilimlerindeki engin bilgisiyle her türde insan ve soruna karşı etkili vefk çalışmaları yapabiliyor. Tabi bunda kişinin durumu ve enerjisi de etkin rol oynuyor.

Gizli İlimlerle Yaptığı Çalışmalar

Medyum Seyfullah Hoca, gibi medyum olanlar büyü olarak adlandırılan kötü amaçlı hiçbir işlemi yapmıyorlar. Bu niyetle gelen bütün talepleri de geri çeviriyorlar. Gerçek bir medyumun insanların yararına çalıştığı, insanlara zarar verecek her türlü işlemden kaçındığı ve Allah’ın emrettiği şekilde bir yol izliyorlar.

Medyum Seyfullah Hoca, Havas ve Ledunni ilimlerinde 33 yıllık bir deneyim ve bilgi birikimine sahiptir. Havas, Kuran ilmi demektir. Kuran’ın nasıl bir hazine ve şifa kaynağı olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Ledünni ilmi ise, Hz. Hızır (as)’a ait olan özel bir gayb ve sır bilgisidir. Özel bir bilgidir ve herkes tarafından bilinmez. Bu bilgi olayların iç yüzlerine vakıf olmayı sağlıyor.

Bu ilimler Medyum Seyfullah Hoca, gibi doğru kişiler tarafından yapılırsa her ne derdiniz varsa, en kısa sürede kurtulabiliyorsunuz. Hoca bu ilimleri kullanarak; Aşk, bağlama, papaz, kaşık, canbar aşk, adet kanı, ayırma, rızk ve bereket büyüleri ile kısmet açma işlemlerini başarıyla yerine getiriyor.

Büyüye Maruz Kalanların Çare Kapısı

Büyü olarak adlandırılan manevi alemlerin enerji yardımı, bazen kötü amaçlarla ve cinni varlıklar kullanılarak yapılabiliyor. Medyum Seyfullah Hoca gibi gerçek ve güvenilir medyum olanlar her ne kadar bu tür yöntemlere başvurmasalar da bu yöntemleri çok iyi biliyorlar. Bunun nedeni, kötü bir büyüye maruz kalanları bu ızdıraptan ve dertten kurtarmaktır. Bu nedenle, ilmi çalışmalarında iyi ve kötü niyetli yapılabilecek bütün yöntemleri çok iyi ve derinlemesine öğreniyorlar.

Aşk Büyüsü En Sık Yapılan Çalışmadır

Kötü amaçlı herhangi bir büyüye maruz siz veya bir yakınınız maruz kaldıysanız, Medyum Seyfullah Hoca, en kısa sürede bu büyüyü bozarak, normal hayatınıza dönmenizi sağlıyor.

Karşı cins insanların birbirlerini sevmeleri kadar doğal bir olay olamaz. Fakat bazı durumlarda sevgi ve aşk tükenebilmekte, araya engeller girebilmektedir. Sosyal ilişkileri zayıf insanlar, sevdiğine açılamamakta, bu durumda üzerlerinde olumsuz etki yapabiliyor. Sevgilerine karşılık bulamayanlar, sevdiğine açılamayanlar çözümü Medyum Seyfullah Hoca gibi güvenilir kişilerde buluyorlar.

Medyum Seyfullah Hoca, kişinin durumunu, niyetini ve enerjisini öğrendikten sonra en uygun vefki hazırlıyor. Böylece en kısa sürede kişi, sevdiğine kavuşabiliyor.

Aşk büyüleri erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı yapılabiliyor. Genellikle kadınların bu yönteme başvurduğu bilinse de, son yıllarda erkekler de bu yöntemler dertlerine çare bulma eğilimindeler.

Erkeğin Çok Sevmesi İçin Çalışmalar

Çevresel ve kişisel faktörlere bağlı olarak evli, nişanlı veya sevgili olan çiftlerde erkeğin sevgisi, aşkı azalabiliyor ve bitme noktasına gelebiliyor. Bazı durumlarda aşırı kıskanç olan kadınlar, erkeğinin kendisini daha çok sevmesi ve bağlanması için bu çalışmaları yaptırabiliyorlar.

Sevdiği erkeği geri kazanmak, kendisini aşkla sevmesini ve bağlanması isteyen kadınlar aşk büyüsü adıyla Medyum Seyfullah Hoca’dan yardım istiyorlar. Burada Hoca’nın kıstası; evliliği, nişanı kurtarmak, sevdiğini geri kazanmak oluyor. Bunun dışındaki istekler kabul görmüyor.

Medyum Seyfullah Hoca’dan randevu aldığınızda, çalışma yaptıracağınız kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, anne adı, varsa fotoğrafı ve kişisel eşyasını tam ve doğru olarak vermelisiniz. Hoca, yıldıznameyle enerji yoğunluğunuzu ve vefk hazırlama sürecini belirliyor. En doğru zamanda ve şekilde vefki hazırlayarak, nasıl kullanacağınız hakkında talimatlar veriyor. Bu talimatlara harfiyen uymanız çalışmanın etkisini göstermesi bakımından önemlidir.

Aşk Büyüsünün Etkileri

Medyum Seyfullah Hoca, gibi gerçek medyumlar, hiçbir çalışmanın iki saatte hazırlanıp, etkisini 48 saatte göstermeyeceğini iyi bilirler. Bu nedenle, bu şekilde büyü yapıp, etkisini çabuk gösterir diyen kişilerden uzak durulmasını önemle rica ediyorlar. Çünkü vefk çalışmaları özel dikkat ve zamanlama isteyen işlemlerdir. Öyle iki saatte hazırlanmıyorlar. Doğru şekilde ve zamanlamayla hazırlanan aşk büyüsü etkisini 7 gün içinde göstermeye başlıyor. Bu etkileri şöyle sayabiliriz,

- İşlemi yaptırdığınız kişi, sizinle yaşadığı mutlu anları sürekli hatırlamaya başlıyor.

- Kalbinde bir muhabbet oluşuyor.

- Sürekli sizin yanınızda olmak için çaba göstermeye başlıyor.

- Sizin yanınızda konuşkan, sevecen ve mutlu oluyor.

Giden Erkeği Geri Getirme Çalışmaları

Aile büyükleri, kıskanç arkadaşlar, büyü, ailevi tartışmalar gibi nedenlerle erkekler evi terk edebiliyor. Evliliğini, nişanını kurtarmak, sevgilisini geri kazanmak isteyenler, bu gibi durumlarda bazen çaresiz kalabiliyorlar. Böyle durumlarda Medyum Seyfullah Hoca’nın kapısına geliyorlar.

Giden erkeği geri getirme çalışması son derece güçlü ve etkilidir. Medyum Seyfullah Hoca, gibi uzman ve deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Sizin durumunuza ve enerjinize bağlı olarak en doğru vefk çalışması hazırlanıyor. Nasıl saklayacağınız/imha edeceğiniz, neleri yapacağınız hususunda talimatlar veriliyor. Enerji ve sevgi yoğunluğunuza bağlı olarak, vefkin de etkisiyle 7 gün içinde erkeğiniz size geri dönüyor.