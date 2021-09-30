Mevsiminde Yapılan Tatlılar Her Zaman Daha Lezzetlidir! Pasta Şefi Didar Yanar konu hakkında bilgiler verdi.

Her şeyi mevsiminde yemenin tadı bir başkadır. Mevsiminde yetişen sebze ve meyveler hem daha lezzetli hem daha sağlıklıdır. Doğal olarak yetiştirildiği ve doğal olarak olgunlaştıkları için vitamin ve mineral değerleri daha yüksektir. Hem de fiyat olarak daha uygundur.

Mevsiminde yapılan tatlılar her zaman daha lezzetlidir. Kışın yapılan çilekli pasta ile yazın yapılan arasında ciddi farklılık gösterir. Kışın çilek serada yetişir iri olmasına rağmen içi beyaz ve lezzetsizdir. Yazın ise küçük olmasına rağmen içi kırmızı ve tatlıdır. Yazın toplayıp dondurucuya attığımız ürünlerde dahi dondurucudan çıktıktan sonra ilk halini almaz. Su ve nem kaybı olur. Aynı lezzeti alamayız. Peki hangi ürünler hangi aylarda yenilmeli.

Aralık

Elma, portakal, mandalina, ayva, nar, greyfurt, muz, Trabzon hurması, kivi, kestane.

Ocak-Şubat

Elma, muz, portakal, mandalina, ayva, nar, greyfurt, kestane

Mart

Muz, elma, limon, mandalina

Nisan

Limon, çağla

Mayıs

Yeşil erik, çilek, dut

Haziran

Yeşil erik, çilek, kiraz, kayısı, şeftali, dut, vişne, mürdüm eriği.

Temmuz

Kiraz, vişne, şeftali, karpuz, kavun, sarı erik, karpuz, ahududu, kayısı, mürdüm eriği

Ağustos

Vişne, şeftali, karpuz, kavun, mısır, mürdüm eriği, dut, böğürtlen, incir, kırmızı erik.

Eylül

Şeftali, karpuz, kavun, üzüm, mürdüm eriği, incir, kızılcık.

Ekim

Nar, üzüm, incir, kızılcık, armut

Kasım

Portakal, ayva, nar, greyfurt, armut, Trabzon hurması, muz, kivi, mandalina, kestane