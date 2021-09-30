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Mevsiminde Yapılan Tatlılar Her Zaman Daha Lezzetlidir!

Mevsiminde yapılan tatlılar her zaman daha lezzetlidir. Kışın yapılan çilekli pasta ile yazın yapılan arasında ciddi farklılık gösterir. Kışın çilek serada yetişir iri olmasına rağmen içi beyaz ve lezzetsizdir.

30 Eylül 2021 Perşembe 17:48
Mevsiminde Yapılan Tatlılar Her Zaman Daha Lezzetlidir!

Mevsiminde Yapılan Tatlılar Her Zaman Daha Lezzetlidir! Pasta Şefi Didar Yanar konu hakkında bilgiler verdi.

Her şeyi mevsiminde yemenin tadı bir başkadır. Mevsiminde yetişen sebze ve meyveler hem daha lezzetli hem daha sağlıklıdır. Doğal olarak yetiştirildiği ve doğal olarak olgunlaştıkları için vitamin ve mineral değerleri daha yüksektir. Hem de fiyat olarak daha uygundur.  

Mevsiminde yapılan tatlılar her zaman daha lezzetlidir. Kışın yapılan çilekli pasta ile yazın yapılan arasında ciddi farklılık gösterir. Kışın çilek serada yetişir iri olmasına rağmen içi beyaz ve lezzetsizdir. Yazın ise küçük olmasına rağmen içi kırmızı ve tatlıdır. Yazın toplayıp dondurucuya attığımız ürünlerde dahi dondurucudan çıktıktan sonra ilk halini almaz. Su ve nem kaybı olur. Aynı lezzeti alamayız. Peki hangi ürünler hangi aylarda yenilmeli. 

Aralık 

Elma, portakal, mandalina, ayva, nar, greyfurt, muz, Trabzon hurması, kivi, kestane. 

Ocak-Şubat 

Elma, muz, portakal, mandalina, ayva, nar, greyfurt, kestane 

Mart 

Muz, elma, limon, mandalina 

Nisan 

Limon, çağla 

Mayıs 

Yeşil erik, çilek, dut 

Haziran 

Yeşil erik, çilek, kiraz, kayısı, şeftali, dut, vişne, mürdüm eriği. 

Temmuz 

Kiraz, vişne, şeftali, karpuz, kavun, sarı erik, karpuz, ahududu, kayısı, mürdüm eriği 

Ağustos 

Vişne, şeftali, karpuz, kavun, mısır, mürdüm eriği, dut, böğürtlen, incir, kırmızı erik. 

Eylül 

Şeftali, karpuz, kavun, üzüm, mürdüm eriği, incir, kızılcık. 

Ekim 

Nar, üzüm, incir, kızılcık, armut 

Kasım 

Portakal, ayva, nar, greyfurt, armut, Trabzon hurması, muz, kivi, mandalina, kestane

Anahtar Kelimeler:
Mevsim Tatlısı
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