Almanya Noel öncesi kapanma kararı aldı

Almanya’da uygulanan mevcut kısmi kapanma önlemlerine rağmen koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi federal hükümeti ve eyalet yönetimlerini harekete geçirdi.

Haber: YAŞAR KAÇMAZ / ALMANYA

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları bugün bir video konferans düzenleyerek yeni kapanma önlemlerini ele aldı. Başbakan Merkel toplantı sonrası yaptığı açıklamada, mevcut kısıtlamalara karşın enfeksiyon sayısının arttığını belirterek, kliniklerin ağır bir yük altında olduğuna dikkat çekti.

Merkel, “Bu nedenle acil olarak eyleme geçme zorunluluğu bulunuyor. Bütün bunların Noel tatil günlerine etkisi olacağının farkındayız, ancak harekete geçmek zorundayız” diye konuştu. Merkel, önlemelerin amacının enfeksiyon zincirlerinin yeniden takip edilebilmesi olduğunu ifade etti. Başbakan Merkel Noel günlerine mahsus olmak üzere aile bireyleri dışında, aileye yakın kesimden en fazla dört kişinin daha eve davet edilmesine izin verildiğini belirterek, yılbaşı için ise istisna öngörülmediğini ifade etti.

1. Daha önce 10 kişiye kadar izin verilen aile toplantıları, daha sonra 5 kişi + çocuklar olarak değiştirilmişti. Şimdi buna ilave olarak bu 5 kişinin yakın aile çevresi / akrabalardan olma şartı getirildi.

2. Havai fişek prensip olarak yasak değil. Ancak bir satış yasağı konulmalı. Yine burada yakın aile çevre / akrabalardan 5 kişi şartı var.

3. Yapı marketleri Çarşambadan itibaren perakende satış yerleri tamamen kapanacaktır. İstisnalar, gıda perakendecileri, haftalık pazarlar, doğrudan gıda pazarlamacıları, kargo hizmetleri, sağlıklı gıda mağazaları, eczaneler, tıbbi malzeme mağazaları, eczaneler, gözlükçüler, işitme cihazı satan yerler, benzin istasyonları, araba ve bisiklet atölyeleri, bankalar ve tasarruf bankaları, postaneler, kuru temizleyiciler, çamaşırhaneler, gazete satış noktaları, evcil hayvan dükkanları.

4. Kuaförler, masaj salonları, dövme salonları vb kapalı. Tıbbi masaj – fizyo terapi yerleri hariç.



5. Okullar ve kreşler 16 Aralıktan itibaren kapatılacaktır. Dersler uzaktan eğitimle devam etmelidir. Bahsi geçen zaman aralığında çocukların evde bakımı için ilave tedbirler görüşülecek.

6. Halka açık yerlerde 10 Ocak tarihine kadar kadar alkol satışı yasak.

7. Yeni vaka oranı 100 bin de 200’ün üstüne çıkan yerlerde, 21.00-06.00 arası sokağa çıkma yasağı gibi ilave tedbirler alınabilir. Kreis Soest ve Paderborn bölgelerinde şimdilik böyle bir kısıtlama yok. Şuan oran 100’binde 100 seviyelerinde.

8. Seyahat etmekten kaçının, yurtdışına seyahat ederken karantina riski vardır. Federal vatandaşlar 10 Ocak’a kadar kesinlikle gerekli olmayan tüm seyahatlerden kaçınmalıdır. Yabancı riskli bölgelerden giriş yapanlar – bu artık Avrupa’nın geniş bölgelerini etkiliyor – döndükten sonra on gün karantinada olmalı, ancak beş gün sonra negatif korona testiyle karantinalarını kaldırabilirler.

9. İbadet hizmetlerine izin verilmeye devam etmektedir Kilise, sinagog ve camilerde, bilinen mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak toplantılara izin verilmelidir. Mümkünse, ancak, bir kayıt zorunluluğu getirilmelidir. Bununla birlikte, yerel enfeksiyon oranları yüksek kalırsa, dini topluluklarla daha fazla görüşme yapılacaktır.

10. Eyalet yönetimleri Covid-19 önlemlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen şirketler, ticari kiracılar ile kiracılar veya mal sahipleri arasındaki müzakereleri basitleştirmeyi amaçlayan “iş temelindeki ciddi bir değişikliğe” atıfta bulunabilir.