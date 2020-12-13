Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Almanya Noel öncesi kapanma kararı aldı

Başbakan Merkel ile eyaletlerin başbakanları Almanya'da 16 Aralık'tan itibaren sıkılaştırılmış koronavirüs önlemlerinin devreye girmesi üzerinde uzlaştı.

13 Aralık 2020 Pazar 14:20
Almanya Noel öncesi kapanma kararı aldı

Almanya’da uygulanan mevcut kısmi kapanma önlemlerine rağmen koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi federal hükümeti ve eyalet yönetimlerini harekete geçirdi.

Haber: YAŞAR KAÇMAZ / ALMANYA

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları bugün bir video konferans düzenleyerek yeni kapanma önlemlerini ele aldı. Başbakan Merkel toplantı sonrası yaptığı açıklamada, mevcut kısıtlamalara karşın enfeksiyon sayısının arttığını belirterek, kliniklerin ağır bir yük altında olduğuna dikkat çekti.

Merkel, “Bu nedenle acil olarak eyleme geçme zorunluluğu bulunuyor. Bütün bunların Noel tatil günlerine etkisi olacağının farkındayız, ancak harekete geçmek zorundayız” diye konuştu. Merkel, önlemelerin amacının enfeksiyon zincirlerinin yeniden takip edilebilmesi olduğunu ifade etti. Başbakan Merkel Noel günlerine mahsus olmak üzere aile bireyleri dışında, aileye yakın kesimden en fazla dört kişinin daha eve davet edilmesine izin verildiğini belirterek, yılbaşı için ise istisna öngörülmediğini ifade etti.

1. Daha önce 10 kişiye kadar izin verilen aile toplantıları, daha sonra 5 kişi + çocuklar olarak değiştirilmişti. Şimdi buna ilave olarak bu 5 kişinin yakın aile çevresi / akrabalardan olma şartı getirildi.
2. Havai fişek prensip olarak yasak değil. Ancak bir satış yasağı konulmalı. Yine burada yakın aile çevre / akrabalardan 5 kişi şartı var.
3. Yapı marketleri Çarşambadan itibaren perakende satış yerleri tamamen kapanacaktır. İstisnalar, gıda perakendecileri, haftalık pazarlar, doğrudan gıda pazarlamacıları, kargo hizmetleri, sağlıklı gıda mağazaları, eczaneler, tıbbi malzeme mağazaları, eczaneler, gözlükçüler, işitme cihazı satan yerler, benzin istasyonları, araba ve bisiklet atölyeleri, bankalar ve tasarruf bankaları, postaneler, kuru temizleyiciler, çamaşırhaneler, gazete satış noktaları, evcil hayvan dükkanları.
4. Kuaförler, masaj salonları, dövme salonları vb kapalı. Tıbbi masaj – fizyo terapi yerleri hariç.

5. Okullar ve kreşler 16 Aralıktan itibaren kapatılacaktır. Dersler uzaktan eğitimle devam etmelidir. Bahsi geçen zaman aralığında çocukların evde bakımı için ilave tedbirler görüşülecek.

6. Halka açık yerlerde 10 Ocak tarihine kadar kadar alkol satışı yasak.
7. Yeni vaka oranı 100 bin de 200’ün üstüne çıkan yerlerde, 21.00-06.00 arası sokağa çıkma yasağı gibi ilave tedbirler alınabilir. Kreis Soest ve Paderborn bölgelerinde şimdilik böyle bir kısıtlama yok. Şuan oran 100’binde 100 seviyelerinde.
8. Seyahat etmekten kaçının, yurtdışına seyahat ederken karantina riski vardır. Federal vatandaşlar 10 Ocak’a kadar kesinlikle gerekli olmayan tüm seyahatlerden kaçınmalıdır. Yabancı riskli bölgelerden giriş yapanlar – bu artık Avrupa’nın geniş bölgelerini etkiliyor – döndükten sonra on gün karantinada olmalı, ancak beş gün sonra negatif korona testiyle karantinalarını kaldırabilirler.
9. İbadet hizmetlerine izin verilmeye devam etmektedir Kilise, sinagog ve camilerde, bilinen mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak toplantılara izin verilmelidir. Mümkünse, ancak, bir kayıt zorunluluğu getirilmelidir. Bununla birlikte, yerel enfeksiyon oranları yüksek kalırsa, dini topluluklarla daha fazla görüşme yapılacaktır.
10. Eyalet yönetimleri Covid-19 önlemlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen şirketler, ticari kiracılar ile kiracılar veya mal sahipleri arasındaki müzakereleri basitleştirmeyi amaçlayan “iş temelindeki ciddi bir değişikliğe” atıfta bulunabilir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
30 yıl Ermeni işgaline ses çıkarmayan Tahran, bülbül kesildi
30 yıl Ermeni işgaline ses çıkarmayan Tahran, bülbül kesildi
Azerbaycan Karabağ Şehitlerini açıkladı
Azerbaycan Karabağ Şehitlerini açıkladı
Azerbaycan Ordusu, 27 yıl sonra Kelbecer'de
Azerbaycan Ordusu, 27 yıl sonra Kelbecer'de
Çin'de koronavirüs paniği yeniden hortladı | 14 bin kişi isyan etti
Çin'de koronavirüs paniği yeniden hortladı | 14 bin kişi isyan etti
Aliyev'e İran'dan küstah tehdit | Keskin nişancı ile hedef aldılar
Aliyev'e İran'dan küstah tehdit | Keskin nişancı ile hedef aldılar
Karabağ'da son durum | Kayıp Paşinyan ortaya çıktı
Karabağ'da son durum | Kayıp Paşinyan ortaya çıktı
Azerbaycan ile Nahcıvan arasında kara yolu kuruluyor
Azerbaycan ile Nahcıvan arasında kara yolu kuruluyor
Karabağ'da Ermenistan alçaklığı | O domuzlardan bir farkınız yok
Karabağ'da Ermenistan alçaklığı | O domuzlardan bir farkınız yok
Karabağ'da son durum | Şuşa Ermeniler'den temizlendi | Baku'da bayram var
Karabağ'da son durum | Şuşa Ermeniler'den temizlendi | Baku'da bayram var
ABD başkanlık koltuğu Biden'ın | Zaferini açıkladı
ABD başkanlık koltuğu Biden'ın | Zaferini açıkladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim