Azerbaycan'da yardım izdihamı | Kardeşlik günü

İki Devlet Tek Millet Ruhu, iki büyük depremle ağır yara alan Türkiye için yeniden ayağa kalktı. Azerbaycan halkı, gönüllülerin öncülüğünde başlayan yardım kampanyası çığ gibi büyüdü.

Baku başta olmak üzere çok sayıda şehirde başlatılan yardım kampanyalarında toplanan malzemeler Azerbaycan Ordusu'na ait araçlarla Deprem Bölgesi'ne doğru yola çıkarılacak.

Dün gece yarısı Baku Havaalanı tarihi günlerden birine tanık oldu. On binlerce kardeş Azerbaycan halkı Türkiye'ye gönderilmek üzere evinde iş yerinde bulabildiği insani yardım malzemesini kalkacak uçaklara ulaştırmak için yollara döküldü. Hava limanı ana giriş kapısı önünde binlerce insan yığıldı.

Sosyal Medya üzerinden yapılan çağrılar, Baku başta olmak üzere ülke genelinde yardım toplama merkezleri oluşturuldu. Bu arada Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Azerbaycan Hava Yolları Türkiye'ye ulaştırılacak yardım malzemelerinin tamamının Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

An itibarıyla #Bakü Gardaş Kömeği “Kardeş yardımı” büyük bir izdiham halinde devam ediyor. Teşekkürler Can Azerbaycan, teşekkürler can gardaşlar…#seferberlik ???????????????? pic.twitter.com/bXOjP8YbXi