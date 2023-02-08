Azerbaycan'da yardım izdihamı | Kardeşlik günü





İki Devlet Tek Millet Ruhu, iki büyük depremle ağır yara alan Türkiye için yeniden ayağa kalktı. Azerbaycan halkı, gönüllülerin öncülüğünde başlayan yardım kampanyası çığ gibi büyüdü.

Baku başta olmak üzere çok sayıda şehirde başlatılan yardım kampanyalarında toplanan malzemeler Azerbaycan Ordusu'na ait araçlarla Deprem Bölgesi'ne doğru yola çıkarılacak.

Dün gece yarısı Baku Havaalanı tarihi günlerden birine tanık oldu. On binlerce kardeş Azerbaycan halkı Türkiye'ye gönderilmek üzere evinde iş yerinde bulabildiği insani yardım malzemesini kalkacak uçaklara ulaştırmak için yollara döküldü. Hava limanı ana giriş kapısı önünde binlerce insan yığıldı.

Azərbaycanlıların möhtəşəm birliyi pic.twitter.com/OgeWxgfX11 — Ictimai TV (@TvIctimai) February 7, 2023

Sosyal Medya üzerinden yapılan çağrılar, Baku başta olmak üzere ülke genelinde yardım toplama merkezleri oluşturuldu. Bu arada Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Azerbaycan Hava Yolları Türkiye'ye ulaştırılacak yardım malzemelerinin tamamının Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

An itibarıyla #Bakü Gardaş Kömeği “Kardeş yardımı” büyük bir izdiham halinde devam ediyor. Teşekkürler Can Azerbaycan, teşekkürler can gardaşlar…#seferberlik ???????????????? pic.twitter.com/bXOjP8YbXi — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) February 7, 2023

Baku şehir merkezinde oluşturulan yardım toplanma merkezleri önünde de uzun kuyruklar oluştu.

Türkiye'ye gönderilen yardım nedeniyle Bakü'de kalabalık yaşanıyor şuan...



Dağ siz iseniz, toprak biziz.

Dal siz iseniz, yaprak biziz.

Azerbaycan'ız, Anadolu’yuz, Türkiye’yiz...

???????????????? pic.twitter.com/e94iTafkUV — Dr. Ahmet Şairoğlu (Seninleyiz ????????) (@shahidovcom) February 7, 2023

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere Türkiye'den teşekkür mesajları yağdı.

Ellerinde giyecek, yiyecek ve su kolileri ile meydanlarda gece yarısına kadar bekleyen Azerbaycan Türkleri arasında gözü yaşlı kişilerin konuşmaları da ekranlara yansıdı. Azerbaycan Olağanüstü Durumlar Bakanlığı'na ait 13 tırlık bir yardım konvoyu Türkiye'ye doğru yola çıkarken, Azerbaycan Petrol Şirketi Socar, Türkiye'ye doğru yola çıkan tüm hava ve kara araçlarının akaryakıt ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.



Bu arada depremin neden olduğu faciayı öğrencilerine anlatan Sumgayıt şehrinde okul müdürü Bahşeyiş Hoca'nın sözleri ülkenin belli başlı TV kanallarında geniş yankı uyandırdı.

????????Azerbaycan, Sumgayıt şehrindeki bir okulda müdürlük yapan Bahşeyiş Hoca’nın, Türkiye’deki deprem nedeniyle okul öğrencilerine yaptığı konuşma… pic.twitter.com/pidPcXTwZx — Orta Asya / Türkistan Dünyası (@OrtaAsyaDunyasi) February 7, 2023

Karabağ Özgürlük Muharebeleri gazisinin 4 yaşındaki kız çocuğunun kıyafet ve oyuncaklarını Türkiye'deki kardeşlerine göndermesi sosyal medyada düzenlenen yardım kampanyalarında adeta sembol oldu.

Tarihin en garip buluşması ise Kahramanmaraş'ta yaşandı. Kahramanmaraş Azerbaycan Caddesi'nde arama kurtarma çalışmaları Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ekipleri soğuk havaya rağmen sabaha kadar çok sayıda yaralıyı enkaz altından çıkardı.

Azərbaycan vətəndaşı Türkiyə üçün səfərbər oldu pic.twitter.com/QoY92e0vZB — Ictimai TV (@TvIctimai) February 7, 2023

Bu arada toplanma merkezlerinde TIR'lara yüklenen malzemelerin sabaha karşı yola çıktığı görüntüler yayınlandı