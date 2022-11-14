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İran medyası İstiklal bombacısını bu iki kadınla ilişkilendirdi

Türkiye'yi sarsan İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırıdan hemen önce koşarak kaçan arap teröristin, yanından geçtiği kadınlarla ilişkilediren İran medyası bu kez fena çuvalladı.

14 Kasım 2022 Pazartesi 22:03
İran medyası İstiklal bombacısını bu iki kadınla ilişkilendirdi


İran medyası İstiklal bombacısını bu iki kadınla ilişkilendirdi


İsrail düşmanlığı İran medyasının aklını başından almış. İstiklal Caddesi saldırısı öncesi olay yerinden hızla kaçak arap teröristin yanından geçtiği kadınları mercek altına alan İran basını, iki genç kadını terör olayı ile ilişkilendirdi. İstiklal Caddesi’nde altı kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıyla ilgili flaş bir haber yayımladı. Yedioth Ahronot gazetesine göre kamera kayıtlarında bombacı Ahlam Albashir'in yanında görülen iki kadın İsrail vatandaşı.


İsrail'de günlük yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesi, İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir'in yanında görülen iki kadınla ilgili dikkat çeken bir habere imza attı. 

Gazete turist olarak İstanbul'da bulunduklarını duyurduğu kadınların isimlerini de yazdı: Or Atedgi ve Natali Swissa.


Haberde, Atedgi’nin eşi ve Swissa’nın kardeşi olan Liran Atedgi'nin demecine yer verildi. Liran Atedgi, iki kadının saldırıya Türkiye tatillerinin son gününde yakalandıklarını söyledi.

Liran Atedgi, "Eşim ve kız kardeşim farkında bile olmadan şüpheli teröristin yanında yürümüşler. Yakınlardaki bir mağazada fazladan vakit geçirdikleri için 50 metre uzaklıktaki patlamadan kurtulmuşlar" dedi. 

İRAN İSRAİL'İ İŞARET ETTİ

İran medyası IRNA, görüntüde yer alan iki kadının İsrailli olduğunu aktararak saldırıda İsrail şüphesine ilişkin iddialar aktarmıştı.

IRNA, iki İsrailli kadının fotoğrafını paylaşarak, “İki İsrailli kadın saldırıdaki zanlı ile birlikte yürürken görülüyor” yorumunu yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:
İranMedyaİsrailİstiklal CaddesiBombacıTerör
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