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Mevlana bile bu kadar 'Gel' demedi | Vize kanunu delik deşik

Türk vatandaşlarına en sert vize politikaları uygulayan Norveç'e karşılık veremeyen Dışişleri Bakanlığı, bu ülke yurttaşlarının kimlikle yurda girişine izin veren anlaşmayı imzaladı.

17 Haziran 2022 Cuma 17:53
Mevlana bile bu kadar 'Gel' demedi | Vize kanunu delik deşik

Mevlana bile bu kadar 'Gel' demedi | Vize kanunu delik deşik



'Gel ne olursan ol yine gel' Mevlana'ya ait olduğu ileri sürülen meşhur dizeler Ankara'nın günü kurtarma politikasının aracı haline geldi. Araplar, peştular, afganlar, Afrika kökenli milyonlarca insanın kaçak yollarla adeta istila ettiği bir dönemde, Türk vatandaşlarına katı vize kuralları uygulayan Norveç'liler artık ülkeye kimlikle girebilecek. 

İşte Huitfeld'ın paylaşımı ve Büyükelçi Çorman'ın yanıtı:

Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde 90 yıldır uyguladığı mütekabileyet esası AKP iktidarıyla delik yerlerde sürünüyor. Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkelerin çapulcuları yurdu doldururken, Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik gücü tartışma konusu oldu

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, pasaport süreleri bitmiş olan Norveç vatandaşlarının geçici bir süre sadece kimlik kartlarıyla Türkiye'ye seyahat edebileceğini açıkladı.


Çavuşoğlu ile anlaşma fotoğrafı paylaşarak duyurdu: Norveç vatandaşları Türkiye'ye sadece kimlik kartlarıyla seyahat edebilecek
Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, pasaport süreleri bitmiş olan Norveç vatandaşlarının geçici bir süre sadece kimlik kartlarıyla Türkiye'ye seyahat edebileceğini açıkladı.


Norveç'ten Türkiye'ye seyahat etmek isteyen ancak pasaport süreleri dolmuş olan Norveçlilerin, geçici olarak kimlik kartlarıyla ülkeye girmelerine olanak sağlandı.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeld, Ankara ile imzalanan anlaşmayı Twitter hesabından duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla anlaşmayı takdim ettikleri fotoğrafı paylaşan Huitfeldt, "Türkiye'nin pasaport hükümlerini geçici olarak değiştirmesine çok sevindim! Yılın geri kalanında pasaportu olmayan Norveçliler, Türkiye'ye seyahat ederken nüfus cüzdanı kullanabilirler. Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmayı takdim ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Norveç ve İzlanda Büyükelçisi Fazlı Çorman da paylaşıma verdiği yanıtta, "Çok iyi haber. Norveç'teki birçok kişi bu kolaylık için kutlama yapıyor. Mümkün kıldığınız için teşekkürler bakan" ifadelerini kullandı.

ONLAR KİMLİKLE, BİZ VİZEYLE

Norveç 2001 yılında Schengen vize sistemine dahil oldu. Bu çerçevede, Norveç’e seyahat etmek isteyen umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Schengen kurallarına göre vize almış olması gerekiyor.

Oslo Gardermoen Havalimanı üzerinden üçüncü ülkelere seyahat edecek Türk vatandaşlarının ise Norveç temsilciliklerinden transit vize almaları gerekmekte.

Anahtar Kelimeler:
NorveçVize
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