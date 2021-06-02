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Sinovac'a Antalya'dan teşekkür mektubu, Çin'de gündem oldu

Koronavirüsle mücadelede Türkiye'de kullanılan ilk aşı olarak bilinen Çin üretimi Sinovac aşısı olan bir vatandaşın, teşekkür mektubu, Çin basınında geniş yer buldu.

02 Haziran 2021 Çarşamba 12:42
Sinovac'a Antalya'dan teşekkür mektubu, Çin'de gündem oldu

Sinovac'a Antalya'dan teşekkür mektubu, Çin'de gündem oldu


Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede kullandığı ilk aşı Sinovac'a, Antalya'dan yazılan bir mektup, Çin basınında yankı buldu. Süleyman Yıldırım'ın kaleme aldığı mektup ile birlikte Sinovac çalışanlarına verilmek üzere 50 TL ile Atatürk kartpostalları gönderildi. 

Türkiye'de Sinovac aşısı olan Süleyman Yıldırım isimli bir vatandaş, Sinovac şirketine teşekkür mektubu yazdı ve aşı çalışmalarında kullanılması için 50 TL gönderdi.

Çin'de İngilizce yayın yapan Global Times, Sinovac aşısı olan Süleyman Yıldırım isimli bir Türk vatandaşının Çinli şirkete bir teşekkür mektubu gönderdiğini yazdı. 

Yıldırım, mektubunda şunları ifade etti:

"Sevgili Helen Yang; insanların bu zor zamanlarında bilim insanları, doktorlar ve aşı geliştirmek için tüm çalışan bireylere sizin şahsınızda şükranlarımı sunarım. Ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün kartpostallarını kabul etmenizi ayrıca 50 Türk lirasını aşı çalışmalarında kullanmanızı temenni ederim. Saygılarımla."
 

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Son Güncelleme: 02.06.2021 14:13
Anahtar Kelimeler:
Sinovac AşısıAşıKoronavirüsÇin
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