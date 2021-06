Sinovac'a Antalya'dan teşekkür mektubu, Çin'de gündem oldu

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede kullandığı ilk aşı Sinovac'a, Antalya'dan yazılan bir mektup, Çin basınında yankı buldu. Süleyman Yıldırım'ın kaleme aldığı mektup ile birlikte Sinovac çalışanlarına verilmek üzere 50 TL ile Atatürk kartpostalları gönderildi.

A warm moment! A Turkish resident who received a Sinovac vaccine sent a thank-you note to the Chinese company to show appreciation for its scientific efforts in finding a solution. The resident also attached 50 Lira to show his support for #COVID19 #vaccine R&D. pic.twitter.com/rHCvAbzbM0