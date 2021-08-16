Taliban'dan kaçış | Havalanan uçaktan aşağı düştüler

Amerikan askeri uçağının havalanmak için pist başı yapmasına rağmen kanat altları ile tekerleklerin kenarlarına ve iniş takımlarına tutunan yüzlerce kişi metrelerce sürüklendi, uçağın havalanmasının ardından çok sayıda kişi yüzlerce metreden yere çakılarak düştü.

Havalimanından kalkan Amerikan uçağının kanat ve iniş takımına tutunarak kaçmaya çalışanlardan bazıları uçaktan düştü.



Görüntüler, Afganistan'dan. — TRT HABER (@trthaber) August 16, 2021



Dünyanın gözü önünde Afganistan'da adeta insanlık dramı yaşanıyor. Amerikan askerlerinin arkasına bakmadan kaçtığı Kabil'de, yüz binlerce kişi kenti terk etmek için yollara düştü. Uluslararası Kabil Hava Limanı'na yürüyerek akın edenler burada yabancı askeri ve sivil uçakları işgal edercesine doldurdu. Birbirini ezenler durdurmak için Amerikan askerleri havaya ateş açtı.

NOW - Chaos at #Kabul airport: Hundreds want to leave Afghanistan and are panicking. Gunshots can be heard.pic.twitter.com/JW1jHRgcIq — Disclose.tv ???? (@disclosetv) August 15, 2021



Taliban'ın dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından halk arasında panik havası yaşanıyor. Uçağın tekerlek bölgesine tutunarak kaçmaya çalışan 2 Afgan'ın civardaki evlerin üzerine düştüğü görüntüler basına yansıdı.

EN AZ BEŞ KİŞİ ÖLDÜ

Taliban'ın dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından halk arasında panik havası yaşanıyor. Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı'nda ABD askerleri havaya ateş açtı. Diğer taraftan, Kabil Havalimanı'nda büyük bir yoğunluk var. Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, görgü tanıkları çıkan arbedede en az beş kişinin öldüğünü açıkladı.



Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada, yüzlerce kişinin Afganistan'ın başkenti Kabil'den ayrılan uçaklara zorla girmeye çalıştığı ve Kabil havaalanında çıkan izdihamda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Hayatını kaybeden 5 kişinin cansız bedenlerinin bir araca götürüldüğünü gördüğünü belirten görgü tanıkları, kurbanların bir silahla vurularak mı yoksa izdihamda mı öldürüldüğünün net olmadığını kaydetti.

TALİBAN TÜM ÜLKEYİ ELE GEÇİRİYOR

Taliban’ın Afganistan’daki ilerleyişi sürerken, birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'nda tüm ticari uçuşlar askıya alınırken, tahliye anlarında çıkan izdiham can kaybına neden oldu.

Yoğunluğun sabah saatlerinde arttığı havaalanında sivillerin pistte toplandığı görülürken, tahliyeler için alanda bulunan ABD askerleri havaya defalarca ateş açtı.

Silah seslerinin duyulduğu havalimanında insanlar umutsuzca uçaklara tırmanırken, ABD askerlerinin açtığı ateşte çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildiriliyor. Uçaklara saklanan üç kişi yüzlerce metre yükseklikten yere düştü.

Uluslararası basına yansıyan görüntülerde, uçağın tekerlek bölgesine tutunarak kaçmaya çalışan 2 Afgan vatandaşın civardaki evlerin üzerine düştüğü görüldü.

TALİBAN'DAN UÇUŞ YAPILMAYACAK AÇIKLAMASI

Taliban ise Kabil Uluslararası Havalimanı'nın girişine gelerek, halktan evlerine dönmesini istedi ve şu anda uçuş yapılmayacağını açıkladı.

Kara yoluyla diğer vilayetlere gitmek isteyenlerin de araç bulmakta çok zorlandığı, taşıma ücretlerinin iki katına çıktığı ifade ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates Hava Yollarından yapılan açıklamada da Kabil uçuşlarına ikinci bir emre kadar ara verildiği duyuruldu.

TÜRKİYE DE VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDİYOR

Türkiye'den Afganistan'a yapılması planlanan tarifeli seferlerin tamamı iptal edildi.

Başkent Kabil'de bulunan vatandaşlar ülkeden kaçmak için havalimanlarına akın etti. Bunun üzerine ülkeye gerçekleştirilen tüm uluslararası seferler iptal edildi. Ülkede bulunan Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet eden eden yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi için gece saatlerinde THY ait bir uçak ülkeye gönderildi. TC-JJM kuyruk tescilli THY'ye ait yolcu uçağı TSİ saat 07.00'da Kabil Havalimanı'na iniş yaptı. 324 yolcunun tahliyesini gerçekleştiren uçağın 14.35'de İstanbul'da olması bekleniyor.

NE OLDU?

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmedi.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağladı.

