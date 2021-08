Taliban'dan kaçış | Havalanan uçaktan aşağı düştüler

Amerikan askeri uçağının havalanmak için pist başı yapmasına rağmen kanat altları ile tekerleklerin kenarlarına ve iniş takımlarına tutunan yüzlerce kişi metrelerce sürüklendi, uçağın havalanmasının ardından çok sayıda kişi yüzlerce metreden yere çakılarak düştü.



Dünyanın gözü önünde Afganistan'da adeta insanlık dramı yaşanıyor. Amerikan askerlerinin arkasına bakmadan kaçtığı Kabil'de, yüz binlerce kişi kenti terk etmek için yollara düştü. Uluslararası Kabil Hava Limanı'na yürüyerek akın edenler burada yabancı askeri ve sivil uçakları işgal edercesine doldurdu. Birbirini ezenler durdurmak için Amerikan askerleri havaya ateş açtı.

