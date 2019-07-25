Putin'den Türk vatandaşlarına vize kaldırma talimatı



Türkiye ile Rusya arasında vizesiz dönem yeniden başlıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, vizelerin kaldırılması için bürokratlara talimat verdi..

Rusya - Türkiye arasında vizesiz dönem yeniden başlıyor. Öncelikli olarak hususi pasaportlar için vizesiz uygulamada görevlendirme şartı kaldırılıyor. Vizesiz dönemin başlangıcı için önemli bir işaret olarak kabul edilen gelişme iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması için talimat verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.

Putin'in imzaladığı kararnameyle, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarından Rusya’ya giriş için görevlendirme şartı istenmeyecek.