Dr. Fatih Birol, TIME Dergisi’nin “2021 Yılının En Etkili Kişileri” listesinde

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, TIME 100’ün “2021 Yılının En Etkili 100 Kişisi’ listesinde yer aldı. Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Onursal Başkanı da olan Dr. Birol, listede Türkiye’den yer alan tek isim oldu. ABD Dışişleri eski Bakanı ve ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, TIME’da yaptığı değerlendirmede Fatih Birol için övgüyle bahsetti. Kerry; “Dünya liderlerine güvenilir bir danışman olan Birol, karbon emisyonlarını azaltmak ve gezegenimizi kurtarmak için ne yapılması gerektiği konusunda tarafsız bir otorite” ifadesini kullandı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Onursal Başkanı Dr. Fatih Birol, dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biri olan TIME’ın “2021 Yılının En Etkili 100 Kişisi’ listesinde Türkiye’den yer alan tek isim oldu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın yanı sıra Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkanı Frans Timmermans, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, ABD eski Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi gibi isimlerle aynı listeyi paylaşan Dr. Birol, 2015 yılından bu yana IEA İcra Direktörü olarak görev yapıyor. Dr. Fatih Birol liderliğinde IEA, uluslararası iklim hedeflerini gerçekleştirmekte ön saflara taşınırken, temiz enerji geçişlerinin sosyal ve ekonomik etkilerinin politika belirlenmesi ve enerji güvenliğinin kalbinde yer alması sağlandı. Dr. Birol göreve geldikten sonra, 1974'te kuruluşundan bu yana ilk kapsamlı modernizasyon programında IEA'ya liderlik etti. Bu çalışmaların odak noktaları, “IEA'nın Brezilya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika dahil olmak üzere başlıca yükselen ekonomilere kapılarını açması”; IEA'yı temiz enerji geçişleri için küresel merkez yapmak ve IEA'nın enerji güvenliği yetkisini petrolün ötesinde elektrik, doğal gaz, yenilenebilir enerji kaynakları ve günümüzün birçok temiz enerji teknolojisinde ihtiyaç duyulan kritik mineralleri de kapsayacak şekilde genişletmek oldu. Dr. Birol’un görev yaptığı dönemde, yeni hükümetlerin IEA'ya katılmasıyla, ajansın küresel enerji talebindeki payı yüzde 40'tan yüzde 75'e yükseldi.

Çok sayıda devlet nişanının sahibi

Dr. Fatih Birol, 1990'ların ortalarında genç bir analist olarak katıldığı IEA'nın amiral gemisi World Energy Outlook'tan sorumlu Baş Ekonomist pozisyonuna yükseldi. Forbes tarafından enerji dünyasının en etkili insanlarından biri ve Financial Times tarafından Yılın Enerji Kişisi olarak seçildi. Dünya Ekonomik Forumu'nun (Davos) Enerji Danışma Kurulu'na başkanlık eden Dr. Birol, Japon İmparatoru'nun Yükselen Güneş Nişanı; İsveç Kralı'ndan Kutup Yıldızı Nişanı; Avusturya, Almanya ve İtalya'dan en yüksek Başkanlık nişanları dahil olmak üzere, çok sayıda devlet nişanının da sahibi. IEA'dan önce Viyana'daki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nde (OPEC) altı yıl çalışan Dr. Birol’un, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Enerji Mühendisliği alanında lisans derecesi, Viyana Teknik Üniversitesi'nden Enerji Ekonomisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri bulunuyor. 2013 yılında Imperial College London'dan Fahri Bilim Doktoru unvanına da layık görülen Dr. Fatih Birol, Galatasaray Futbol Kulübü'nün ise ömür boyu fahri üyesi.

Kerry: “Birol, tarafsız bir otorite”

Halen ABD İklim Özel Temsilcisi olan ülkenin Dışişleri eski Bakanı John Kerry, TIME Dergisi’nde Fatih Birol için yaptığı yorumda, “Birol, gerçek verilerin çarpıtıldığı bir dünyada, yüksek teknolojik verileri, iyimser bir bilgi birikimi ve güçlü hitap yeteneğini ustaca bir araya getiriyor. Dünya Liderleri için güvenilir bir danışman olan Birol, karbon emisyonları azaltarak gezegenimizi kurtarmak için ne yapılması gerektiği konusunda tarafsız bir otorite. Veri odaklı yaklaşımı, temiz enerji devrimi konusunda adeta yön belirliyor” ifadesini kullandı. Kerry, şunları kaydetti: “Birol, Uluslararası Enerji Ajansı’nı (IEA) ağırlıklı olarak petrol piyasalarını izleyen bir kurum olmaktan, dünyanın önde gelen ekonomilerine enerji teknolojileri konusunda danışmanlık veren lider bir kurum haline dönüştürdü. Bu yıl IEA 2050'de sıfır emisyon hedefine ulaşmak ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için, hazırlığı 10 yılı bulan, ilk kapsamlı yol haritasını yayımladı. Hindistan, Çin, Endonezya ve Kolombiya’nın da dahil olduğu birçok ülke, kendisinden iklim değişikliğiyle mücadeleyi hızlandırmak ve sıfır emisyona ulaşmak için yol haritaları belirlemesini istedi. Bu hedeflere zamanında ulaşabilirsek, inanın bu sözlerin gerçeğe dönüştürülmesi, Fatih Birol’un yola rehberlik etmesi sayesinde."