Dronmarket Akademi’den Bayram Müjdesi

Bugüne kadar bireylere ve kurumlara yönelik birçok eğitim düzenleyen Türkiye’nin ilk drone teknolojileri platformu olan Dronmarket’in girişimi Dronmarket Akademi’de, İHA-1 Ticari Pilot Lisansı Eğitimi’nde yüzde 40 oranında indirim uygulanacak.

2022 yılında da hem kurumlardan hem de bireysel olarak drone pilotu olmak isteyenlerin sayısında önemli bir artış olduğunu söyleyen İHA pilot eğitmeni Şenay İnan; “ Farklı sektörlerde ve alanlarda drone’lara ihtiyaç giderek artıyor.

Buna bağlı olarak Dron Pilotluğu her geçen gün daha da cazip bir meslek olarak karşımıza çıkıyor. 2022 yılı itibariyle drone pilotu olmak isteyenlerin sayısında yüzde 40 artış yaşanıyor. Son dönemlerde özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin drone pilotu sertifikası almak için çok ilgili olduklarını söyleyebilirim” dedi.

İnan; “Öğrencilerin 18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz İHA-1 Ticari Pilot Lisansı eğitimimize katılabilmeleri için 15 yaşını doldurmuş ve öğrenci belgelerini göstermeleri şartı arıyoruz” dedi.

Kayıt için: https://akademi.dronmarket.com/aktif-egitimler/iha-1-egitimi-18-21-nisan/



Dronmarket hakkında: Dronmarket.com 2015 yılında ileri teknoloji dron çözümleri sunmak ve bu alanda hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Dronmarket.com, kişisel ve ticari amaçlı kullanıma yönelik insansız hava araçları, yedek parça ve aksesuar satışı yapan, yurtdışı gelişmeleri yakından takip eden ve takipçilerini bilgilendirmeyi hedefleyen Türkiye'nin ilk dron teknolojileri platformudur. DJI Enterprise, DJI AGRAS, EMLID, CHASING, FrSky, Sunnysky markalarının Türkiye resmi distribütörü olan dronmarket.com uzman kadrosuyla ileri dron teknolojileri çözümleri sunmaktadır. Tarımda dron uygulamalarında öncü konumda olan Dronmarket.com tarım dışında, Dronmarket Endüstriyel, Dronmarket Robotik, Dronmarket Akademi (SHGM Onaylı İHA Eğitimleri) ve Haritalama olmak üzere 5 ayrı alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında yaptıkları projelerle adından söz ettiren dronmarket.com; İstanbul'da bulunan genel merkezleri ve Sakarya Teknokent yerleşkesinde bulunan Ar-Ge ofisleri ile faaliyetlerine devam etmektedir.

