Akaryakıt ve doğalgazda ÖTV zamları tüketiciyi vuracak



Mehmet Şimşek'in bakanlığı ile birlikte NAS politikalarına veda eden hükümet vatandaşın temel tüketim maddelerindeki ÖTV oranlarını artırarak işe başladı.



Akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammını içeren Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV 7,05 TL’ye yükseltildi.

Akaryakıta ÖTV zammını içeren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL’ye yükseldi. Diğer akaryakıt ürünlerinde de litre başına 5 liraya yakın artış öngörülüyor.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, akaryakıta ÖTV zammını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Bingöl’ün paylaşımı şöyle:

DOĞALGAZ'A ÖTV ZAMMI

“Benzinde litrede 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV 7,05 TL’ye yükseltilmiştir. Dört gün önce bu kadar artış olacağını yazmış ve uyarmıştık! Bu artışların KDV’si ile birlikte pompa satış fiyatına yansıması 6 lira olacaktır.”

Benzin ve motorine gelen zamların ardından bir zam haberi de doğalgazdan geldi. Doğalgaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında artışa gidildi.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğal gazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.

Doğalgazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.