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BİST'te ilk çeyrek karları satın alınıyor

TCMB TL munzam karşılıklarına ödenen faizi kaldırdı, DTH’dan kur korumalı mevduat hesabına dönüşüm hedeflerine ulaşılmadığı taktirde ödenecek komisyon cezası oranını katladı.

19 Nisan 2022 Salı 09:57
BİST'te ilk çeyrek karları satın alınıyor

ÜNLÜ & Co; BİST'te ilk çeyrek karları satın alınıyor


TCMB geçen hafta Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında yayınlandığı faiz kararı notunda makro ihtiyati tedbirleri güçlendireceğini belirtmişti. TCMB TL munzam karşılıklarına ödenen faizi kaldırdı, DTH’dan kur korumalı mevduat hesabına dönüşüm hedeflerine ulaşılmadığı taktirde ödenecek komisyon cezası oranını katladı. Bankaların 2022 yılı karında %3 oranında olumsuz bir etki bekliyoruz. Bankaların karlarını olumsuz yönde etkileyecek bu haber akışına rağmen bankacılık sektörü %2.67 oranında yükselerek BIST100’de yükselişe önderlik yapmaya devam etti. Bankalarda yaşanan bu güçlü yükselişi kar beklentileriyle açıklayabiliriz.

Bankaların geçen yılın aynı çeyreğine göre %304, geçen yılın son çeyreğine göre %61 oranında karlarını artırmalarını bekliyoruz. Finans dışı sektörlerde kar büyümesinin geçen yıla göre %87 artmasını, geçen yılın son çeyreğinde ise %8 daralmasını bekliyoruz.

Bankacılık sektörü TÜFE’ye endeksli tahviller ve düşen swap maliyetleri ile güçlü bir kar artışı yaşayacak. Finans dışı sektörler ise TL’de değer kaybı, yüksek enflasyonun karları destekleyici unsurlarından faydalanacak. 

Dolar/TL’de satış baskı kırıldı. Dolar/TL dün gün içerisinde 14,60-14,65 aralığında hareket etti ve bir önceki işlem gününe göre %0,11 yükselişle kapattı. 5 günlük üssel ortalaması 14,636 ve 20 günlük üssel ortalaması 14,63 olup, ortalama kesişimlerine göre yeniden dolar pozitif bir görünümü işaret etmektedir. Trend göstergesi alım yönünde yükselişine devam hareket ederken, kısa vadeli ana destek 14.,58, kısa vadeli ana direnç 14,7 seviyesi olmuştur. TCMB’nin son makro ihtiyati tedbirlere rağmen kurun yeniden kısa vadeli ortalamalarının üzerine çıkması, kur üzerinde satış baskısının kırıldığını gösteriyor.

BIST100 ilk çeyrek sonuçları fiyatlanmaya başladı. Bankalar geçen hafta kar realizasyonu ardından son üç işlem gününde güçlü yükseliş yaşayarak BIST100’ü 2500 üzerine taşıdı. İlk çeyrek sonuçları 21 Nisan’da Türk Traktör ile başlayacak ve 10 Mayıs’ta sona erecek. Bankacılık sektöründe karlar gelecek hafta açıklanmaya başlanacak; 27 Nisan’da Akbank’ın, 28 Nisan’da Garanti Bankası’nın, 29 Nisan’da Yapı Kredi ve TSKB’nin karlarını açıklamasını bekliyoruz. Güçlü kar beklentilerinin dünkü yükselişte etkili olduğunu gördük. Mayıs’ın ilk haftasına kadar finansallar BIST’100’de yükselişi destekleyebilir.

BIST30 Nisan ayı kontratı 2815 seviyesinden güne yükselişle başladı, gün içinde en düşük 2801, en yüksek 2834 seviyesinden işlem görürken günü %0,64 yükselişle 2829 seviyesinden tamamladı. Kapanış spot fiyatın %0,86, teorik fiyatın %0,83 üzerinde gerçekleşti. Gün sonunda açık pozisyon değişimi 3.973 artışla 468.059 oldu. Bugün 2821  pivot seviyesinin üzerinde yükselişle açılmasını bekliyoruz. Gün içi direnç seviyelerimiz 2854 ve 2874, destek seviyelerimiz 2809 ve 2788.

Dolar/TL Nisan ayı kontratı 14,69 seviyesinden güne düşüşle başladı, gün içinde en düşük 14,67, en yüksek 14,71 seviyesinden işlem görürken günü %0,04 yükselişle 14,7 seviyesinden tamamladı. Kapanış teorik fiyatın %-0,06 üzerinde gerçekleşti. Gün sonunda açık pozisyon değişimi -10.061 düşüşle 1.116.112 oldu. Bugün 14,7  pivot seviyesinin üzerinde yükselişle açılmasını bekliyoruz. Gün içi direnç seviyelerimiz 14,73 ve 14,76, destek seviyelerimiz 14,68 ve 14,66. 

Son Güncelleme: 20.04.2022 01:23
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TCMBBorsaünlü CoBIST
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