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Doğuş Teknoloji’nin Genç Yetenek Programı Başvuruları Sürüyor

Doğuş Teknoloji, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce gence staj ve istihdam imkânı sağladığı “Geleceğe Giriş” programı ile gençleri desteklemeye devam ediyor. 

06 Mart 2024 Çarşamba 09:55
Doğuş Teknoloji’nin Genç Yetenek Programı Başvuruları Sürüyor






Doğuş Teknoloji’nin Genç Yetenek Programı Geleceğe Giriş Yeni Dönem Başvuruları Sürüyor

2024 yılı itibariyle 100 gence daha istihdam sağlamayı planlayan Doğuş Teknoloji, 15 Mart’a kadar www.gelecegegiris.com  üzerinden başvuruları almaya devam edecek. 

Doğuş Teknoloji, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençleri teknoloji sektörüne hazırlamak için bu sene de harekete geçiyor. Geçtiğimiz yıl 10 binin üzerinde başvuru alan, gençlere kısa-uzun dönem staj ve istihdam imkânı sunan “Geleceğe Giriş” genç yetenek programının 2024 başvuru dönemi başladı. Şehir ve bölge sınırlaması olmadan üniversitelerin ilgili bölümlerinden ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf, yüksek lisans öğrencileri ve yeni mezunlar, programa başvurularını gerçekleştirebiliyor. 

Doğuş Teknoloji CEO’su Semih İncedayı: “Umudumuz da Geleceğimiz de Gençler!”

Doğuş Teknoloji’nin 2017 yılında başlattığı ve bugüne kadar 400’den fazla öğrenciye uzun ve kısa dönem staj imkânı ve yetkinlikleri ile öne çıkan pek çok gence istihdam sağlayan “Geleceğe Giriş” genç yetenek programı hakkında görüşlerini paylaşan Doğuş Teknoloji CEO'su Semih İncedayı, en önemli hedeflerinin, sektörün ve ülkenin ihtiyaç duyduğu uzmanları yetiştirmek olduğunu belirtti. 

Doğuş Teknoloji olarak kariyer yolculuklarında gençlerin yanında olduğunu vurgulayan İncedayı, “Geleceğe Giriş programımıza dahil olan genç yetenekler, gerçek projelerde çalışma ve farklı teknolojileri deneyimleme şansına sahip oluyor. Bu, iş süreçlerinde pek çok sorumluluğu üstlenecekleri anlamında da geliyor elbette. Öte yandan, gençlerimizi, onlara özel tasarlanmış eğitimlerle destekliyor; dahil olabilecekleri sosyal kulüp ve aktivitelerle staj deneyimlerini daha da keyifli hale getirmeye gayret gösteriyoruz. Genç yetenekler olarak aramıza katılan ve devamında kadroya dahil ettiğimiz, başarılı projelerle bizi gururlandıran pek çok pırıl pırıl genç çalışma arkadaşımız var. Bu yıl yine 100’den fazla gencimize daha staj imkanı tanıyarak sektöre kazandırmayı hedefliyoruz. Çünkü umudumuz da geleceğimiz de gençler…” dedi.

Başvurular 15 Mart’a Kadar Sürecek

Gelecegegiris.com üzerinden başvuru kabul eden ve son başvuru tarihi 15 Mart olan programının ilk aşaması olan test sürecinde, gençler teknik ve genel yeteneklerini yansıtma fırsatı bulacak. Başarılı olan adaylar, online grup mülakatlarına davet edilecek ve bir vaka çalışmasıyla yeteneklerini gösterme şansı elde edecek. Süreci başarılı bir şekilde tamamlayanlar ise Doğuş Teknoloji’de kariyer yolculuğuna başlayacak.

Doğuş Teknoloji Hakkında:

Doğuş Teknoloji, bilgi teknolojileri alanında değer yaratma vizyonuyla 2012’de kuruldu. Bugün 10’un üzerinde sektörde, pek çok firmaya hizmet veren, odağına müşteriyi alan, ihtiyaca özel teknoloji çözümleri sunan, Ar-Ge merkezi de olan bir teknoloji şirketi. 400’ü aşkın çalışanıyla yeni teknolojileri yakından takip ediyor, çevik ve güvene dayalı çalışma kültürüyle bilişim sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye ve global pazarda teknoloji geliştiren bir marka olarak otomotiv, finans, faktoring, operasyonel filo kiralama, araç muayene, sigorta yazılımları, sadakat programları ve e-ticaret sistemleri gibi pek çok alanda teknoloji hizmetleri desteği veriyor. 30 farklı global iş ortağının gücü ve desteğiyle RPA, veri analitiği ve tahminleme, yapay zekâ ve makine öğrenmesi, Generative AI, mobil ve web uygulamaları, ERP ve CRM gibi kurumsal çözümler konusunda üst düzey uzmanlıkları mevcut. 

Son Güncelleme: 06.03.2024 10:50
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DoğuşDoğuş Teknoloji
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