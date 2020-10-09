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Dr. A. Bülent Sabuncu Koton'un yeni CEO'su oldu

Türk moda sektörünün öncü kuruluşu Koton’un yeni CEO’su, yaklaşık bir yıldır Destek Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapan Dr. A. Bülent Sabuncu oldu.

09 Ekim 2020 Cuma 09:01
Dr. A. Bülent Sabuncu Koton'un yeni CEO'su oldu

Koton’da üst düzey atama: Dr. A. Bülent Sabuncu Koton'un yeni CEO'su oldu


Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, “Yeni CEO’muz Dr. A. Bülent Sabuncu, tecrübesi ve yönetsel becerileriyle, geçtiğimiz bir yılda bilhassa pandemi döneminin olağandışı şartlarını yönetmemizde büyük gayret ve performans gösterdi. Yönetim kurulu olarak yeni pozisyonuyla, Koton’a olan katkılarını artırarak sürdüreceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

Dünyada 30’a yakın ülkede 510 mağazasıyla faaliyetlerini sürdüren Türk moda sektörünün öncü kuruluşu Koton’un yeni CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu oldu. Yaklaşık bir yıldır Koton’da Destek Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapan Sabuncu, bundan böyle şirketin tüm operasyonlarının sorumluluğunu üstlenecek.


Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, 32 yıldır Türk moda dünyasına dinamik tarzıyla yön veren Koton’un zamanın ruhuna uygun hamlelerle büyüme yolculuğunu sürdürdüğünü belirtti. Güçlü kurumsal yapının şirketleri, risklere karşı daha kuvvetli kıldığının altını çizen Yılmaz Yılmaz, özellikle Pandemi döneminde bunun daha iyi anlaşıldığını hatırlattı.

Dr. A. Bülent Sabuncu’nun, şirketin profesyonel yapısını daha da kuvvetlendirme amacıyla CEO’luk görevine atandığını söyleyen Yılmaz Yılmaz, “Bu adımımız, aynı zamanda Koton’daki kurumsal yönetimi de güçlendirdi. Koton daima bir iddiası olan, vizyoner ve yenilikçi bir marka. Yeni CEO’muz Dr. A.Bülent Sabuncu, tecrübesi ve yönetsel becerileriyle, geçtiğimiz bir yılda bilhassa pandemi döneminin olağandışı şartlarını yönetmemizde büyük gayret ve performans gösterdi. Yönetim kurulu olarak yeni pozisyonuyla, Koton’a olan katkılarını artırarak sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. Koton, sektörümüz ve ülkemiz için daha fazla değer yaratmaya devam edecek” dedi.

Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Dr. A. Bülent Sabuncu, aynı üniversitede 1996 yılında İktisat yüksek lisans programını, İstanbul Üniversitesi'nde de 2001 yılında doktora programını tamamladı. Kariyerine OYAK Portföy Yönetimi’nde başlayan Sabuncu, sırasıyla Global Portföy Yönetimi, Balnak Lojistik Grubu ve Umur Basım ve Kırtasiye’de çeşitli görevlerde bulundu. FLO Mağazacılık ve Pazarlama’da İcra Kurulu Üyesi ve CFO olarak, ardından da OYAK Grubu şirketlerinden Omsan Lojistik’te Genel Müdür olarak görev aldı. 2019 yılı Kasım ayında, Finans, Merkezi Satın Alma-İdari İşler, Global Lojistik, Hukuk, Tedarik, Tedarik Planlama-Kalite, Bilgi Teknolojileri-Proje Yönetimi ve İnsan Kaynakları fonksiyonlarını kapsayan Destek Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür olarak Koton’a katıldı. A. Bülent Sabuncu Ekim 2020 itibariyle Koton’a CEO olarak atandı.

Anahtar Kelimeler:
KotonCeo
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