Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

E- Ticaret sektörü Ramazan’da yüzde 20 artış bekliyor

Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, Ramazan ayında e-ticaret sektöründe hareketlenme yaşanacağını belirtti. Çiğdemli, “Satış hacminde en az yüzde 20’lik bir artış bekliyoruz” dedi.

09 Nisan 2021 Cuma 10:59
E- Ticaret sektörü Ramazan’da yüzde 20 artış bekliyor

E- Ticaret sektörü Ramazan’da yüzde 20 artış bekliyor


TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, Ramazan ayında e-ticaret sektöründe hareketlenme yaşanacağını belirtti. Çiğdemli, “Satış hacminde en az yüzde 20’lik bir artış bekliyoruz” dedi.

Ramazan ayında e-ticaret sektöründe hareketlenme yaşanacağını belirten TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli şunları aktardı:

“Ramazan ayında kısıtlamaların da etkisiyle beraber e-ticaret sektörü satış hacminde en az yüzde 20’lik bir artış bekliyoruz.

Restoranların kapalı olması gıda kategorisindeki yoğunluğu artıracaktır. Paket servis hizmeti veren yerler ve gıda pazaryerleri moto kurye istihdamına şimdiden ek yapmaya başladılar. Ayrıca mevsim değişiminden dolayı tekstil, moda kategorisinde de bu aydan itibaren bir yoğunluk bekliyoruz.

Turizm sezonunun yaklaşması bu aydan itibaren online otel ve tatil köyü randevularına da yansıyacaktır.

Bu arada siteler Ramazan ayına özel kampanya ve indirim fırsat paketleri hazırlamaya başladı. Yoğunlukta sıkıntı yaşanmaması için altyapı yatırımları da hızlanmaya başladı diyebiliriz. Ramazan ayı boyunca kısıtlamalar nedeniyle evde fazlaca vakit geçirilecek olmasından dolayı elektronik kategorisi satış hacminde de total bir artış bekleniyor.”

Anahtar Kelimeler:
EticaretTicimaxSon Dakika Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beylikdüzü'nde 260 dairelik sitede yıkım başladı
Beylikdüzü'nde 260 dairelik sitede yıkım başladı
İndirim Kuponu Ne İşe Yarar?
İndirim Kuponu Ne İşe Yarar?
Maden sektöründe burs projesi meyvelerini verdi
Maden sektöründe burs projesi meyvelerini verdi
Tepe Savunma ve Güvenlik, insan kaynakları ödülü aldı
Tepe Savunma ve Güvenlik, insan kaynakları ödülü aldı
Batıçim Grubu ile Çiftay arasında hisse devir anlaşması
Batıçim Grubu ile Çiftay arasında hisse devir anlaşması
KOBİ E-ticaret Zirvesi 2021, IdeaSoft ve iyzico işbirliği ile 15 Nisan'da
KOBİ E-ticaret Zirvesi 2021, IdeaSoft ve iyzico işbirliği ile 15 Nisan'da
Dünyada ve Türkiye’de yeni kömür projelerinin tek alıcısı Çin
Dünyada ve Türkiye’de yeni kömür projelerinin tek alıcısı Çin
Dr. Hande Karagedik geleneksel yöntemle öksürüğü durdurdu
Dr. Hande Karagedik geleneksel yöntemle öksürüğü durdurdu
Ev dekorasyonu modası 2021 | Ev dekorasyon trendleri
Ev dekorasyonu modası 2021 | Ev dekorasyon trendleri
Akıllı Dönüşümde Kadının Rolü
Akıllı Dönüşümde Kadının Rolü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim