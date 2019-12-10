Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Eğitim almayan taksici havalimanlarında çalışamayacak

Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen ‘Turist Dostu Taksici’ projesiyle eğitim almayan taksici havalimanlarında çalışamayacak

10 Aralık 2019 Salı 18:23
Eğitim almayan taksici havalimanlarında çalışamayacak

Eğitim almayan taksici havalimanlarında çalışamayacak!

İstanbul’da taksi şoförlerinin turizm konusundaki farkındalıklarını artırmak ve turistlere karşı bilinçli davranışlarını pekiştirmek amacıyla, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 23- Eylül-4 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Havalimanı’ndan “Taksi Şoförlerine Turizm Eğitimi” düzenlemeye başladı. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi’nde  görev yapan 1.700 taksiciye eğitim verildi. 

Eğitim Programının ikinci etabı Sabiha Gökçen Havalimanı Taksi Şoförleri için gerçekleştirilecek ve 1.000 taksi şoförüne eğitim verilecek. İstanbul Vali Yardımcımız Dr. Hülya KAYA ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz’ın katılımlarıyla açılışı yapılan program; Pendik Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlendi.

Ünlü Televizyoncu ve sunucu Pelin ÇİFT, pek çok üniversitenin öğretim üyeleri ile il Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü uzman personeli de eğitim verecek isimler arasında. Ayrıca, İstanbul Devlet Tiyatroları Oyuncularından oluşan 12 kişilik bir ekip “Turizmde Davranış Biçimleri ve İletişim” konusunda drama ile eğitim verdi.

Ders başlıkları ise İstanbul: Şehir ve Kültür; Dünya Turizminde İstanbul; Kişisel İletişim ve Farkındalık; Taksicilikte Uyulması Gereken Kurallar ve Suç Önlemede Dikkat; Turizmde Davranış Biçimleri ve İletişim dersi (Drama) İlk Yardım Farkındalık Eğitimi

‘Her türlü fedakârlığa hazırız’

Sabiha Gökçen Taşıma  ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, “İlki İstanbul Havalima’nda yapıldığında açıkçası bu kadar olumlu sonuçlar alınacağını tahmin etmemiştim. Her şeyin başı eğitimdir. Bizler de Sabiha Gökçen’de 2010’dan itibaren hizmet kalitesini artırabilmek için ciddi yatırımlar yaptık, hala da yapıyoruz. Özellikle yevmiye sisteminden maaş sistemine geçtik. Ay sonunda ne kazanacağını bilen taksi şoförü strese girmez ve yolcuya kötü muamelede bulunmaz.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da, “Bakanlık olarak ‘Turist Dostu Taksici’ projesini ilk olarak İstanbul Havalimanı’nda başlattık. Şimdi sıra Sabiha Gökçen’de. Bundan sonraki hedef tarihi yarımada olacak” diye konuştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı Valisi Necip Çakmak ise, “Biz millet olarak 3 konuya çok önem veririz. Millet olarak misafiri severiz, çok önem veririz. İkincis; Biz geçmişte işimizi en iyi yapan millettik. Üçüncüsü; İstanbul’da çalışıyoruz. İstanbul dünyanın başkenti. Bu da bizim için büyük bir ayrıcalık. Bu ayrıcalıkta bulunmamız için eğitimli olmalıyız. Böyle bir eğitimi sağladığınız için desteği olanlara teşekkür ediyorum” dedi. 


 

Sahiba Gökçen’de Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi
Sahiba Gökçen’de Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi
SAWKOOP'dan vatandaşlara çağrı: Kurallaya uymayan taksiciyi şikayet edin
SAWKOOP'dan vatandaşlara çağrı: Kurallaya uymayan taksiciyi şikayet edin
SAWKOOP; 15 Temmuz'un cevabını sandıkta verdik
SAWKOOP; 15 Temmuz'un cevabını sandıkta verdik
Anahtar Kelimeler:
SAWKOOPTaksi Şoförlerine Turizm EğitimiAhmet ÇavuşPendik Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye, Akıncı TİHA ile dünyaya meydan okudu
Türkiye, Akıncı TİHA ile dünyaya meydan okudu
EMD İzmir Şubesi 30. yaşını üyeleriyle kutladı
EMD İzmir Şubesi 30. yaşını üyeleriyle kutladı
Pegasus'un ikinci "A321 Neo"su filoya katıldı
Pegasus'un ikinci "A321 Neo"su filoya katıldı
Taklit Ürünler Kaos Yaratıyor...
Taklit Ürünler Kaos Yaratıyor...
Otokar, savunma sanayindeki kabiliyetlerini Latin Amerika'da tanıtacak
Otokar, savunma sanayindeki kabiliyetlerini Latin Amerika'da tanıtacak
Türkiye 3 denizde birden petrol aramaya hız verdi
Türkiye 3 denizde birden petrol aramaya hız verdi
İstanbul'da su fiyatlarına zam Meclis'te kabul edilmedi
İstanbul'da su fiyatlarına zam Meclis'te kabul edilmedi
Promosyon sektörü ihracatla birlikte istihdam artırıyor
Promosyon sektörü ihracatla birlikte istihdam artırıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim